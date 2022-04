Målløst mellom Rosenborg og Molde etter omdiskutert straffesituasjon

Dermed fortsetter den ubeseirede ligastarten for Rosenborg. De har nå en seier og tre uavgjortkamper. Molde på sin side greide ikke å slå tilbake etter overtidstapet for Lillestrøm sist.

Moldes Martin Linnes var den eneste som fikk ballen i mål, men scoringen på overtid ble avblåst for offside. TV-bildene viste at skuddet fra Sivert Mannsverk gikk via RBKs Tobias Børkeeiet før ballen gikk til Linnes.

– Det er en regel jeg ikke har vært klar over. Vi er sikkert ikke oppdaterte, sa Molde-trener Erling Moe til Discovery om touchen fra Børkeeiet.

– Det som er bra er at vi får VAR neste sesong, så da slipper vi å diskutere slike ting som dette, sa RBK-trener Kjetil Rekdal.

De ble også diskutert om Molde burde hatt straffespark etter 70 minutter, da Markus Henriksen var på foten til Ola Brynhildsen da han skulle avslutte og felte bæringen.

– Dommerstanden må opp. Vi ble snytt sist. og vi ble det nå også. Det holder ikke, sa Molde-trener Moe.

Aktiv Brynhildsen

Brynhildsen kom til flere sjanser, men fikk ikke uttelling for gjestene. Han fikk en stor mulighet etter drøyt 80 minutter da han kom så å si helt alene mot RBK-keeper André Hansen.

Han prøvde å finne det borterste hjørnet, men ballen snek seg rett utenfor stolpen.

– Jeg skal ha mål og straffe, så jeg føler vi blir snytt, sa Brynhildsen.

Straffesituasjonen kom 20 minutter før slutt, men han fikk ikke gehør av dommeren etter duellen med Henriksen.

– Jeg gikk på ball, men det kunne blitt dømt. Akkurat der har vi nok marginer, sa RBK-kaptein Henriksen etter kampen.

– Det er helt OK med 0-0. Jeg skulle ønske vi hadde mer å gi, men når kampbildet ble som det ble så var det greit, fortsatte han.

RBK-trener Kjetil Rekdal var etter kampen klar på at Molde kunne fått straffespark i situasjonen.

Over 14.000

For Rosenborg var det Stefano Vecchia som var nærmest etter en times spill, men svensken fikk ikke avsluttet da han fikk ballen alene foran mål. Også Noah Holm kom til sjanser uten å sette Molde-keeper Jacob Karlstrøm på nevneverdige prøver.

Det var drøyt 14.000 tilskuere på plass på Lerkendal for å se bataljen, og det var et tøft oppgjør de oppmøtte fikk se.

Molde tar imot Viking i neste kamp, mens Rosenborg møter Strømsgodset borte.

KAMPFAKTA

Rosenborg – Molde 0-0

Lerkendal stadion: 14.327 tilskuere.

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Ole Sæter, Rosenborg, Benjamin Tiedemann Hansen, Sivert Mannsverk, Erling Knudtzon, Molde.

Rosenborg (3-4-2-1): André Hansen – Renzo Giampaoli, Markus Henriksen, Pavle Vagic – Erlend Dahl Reitan (Adam Andersson fra 80.), Tobias Børkeeiet, Olaus Skarsem (Per Ciljan Skjelbred fra 90.), Edvard Tagseth (Adrian Pereira fra 46.) – Carlo Holse (Victor Jensen fra 46.), Stefano Vecchia (Ole Sæter fra 65.) – Noah Holm.

Molde (3-4-3): Jacob Karlstrøm – Martin Bjørnbak, Benjamin Tiedemann Hansen, Birk Risa – Erling Knudtzon, Etzaz Hussain (Emil Breivik fra 71.), Sivert Mannsverk, Martin Linnes – Eirik Ulland Andersen (Markus André Kaasa fra 90.), Magnus Wolff Eikrem (Magnus Grødem fra 65.), Ola Brynhildsen.