Leeds kjempet seg til ett poeng – lever fortsatt farlig i Premier League

Seier ville gitt tre uvurderlige poeng for mannskapet til Jesse Marsch. Før møtet med Palace skilte kun fire poeng ned til Everton under streken. I tillegg har Everton en kamp tilgode.

Det ene poenget betyr at avstanden ned til nedrykksplassene nå er fem poeng. Det gir liten grunn til å puste lettere for Leeds-fansen.

Alt tyder på at sesongavslutningen blir en innbitt kamp med nedrykksspøkelset hengende over Elland Road. Situasjonen blir ikke bedre av at Manchester City, Arsenal og Chelsea venter i kampene som nå står for tur.

De to siste kampene mot Brighton og Brentford synes på papiret mer overkommelige. Leeds har samtidig betydelig svakere målforskjell enn sine konkurrenter.

Om mandagens kamp endte målløs, var den ikke hendelsesfattig. Crystal Palace kom til en håndfull gode muligheter til å ta seieren, men Leeds-forsvaret jobbet heltemodig og sto i mot trykket som kom. Palace kom til de største sjansene, men en god Leeds-keeper sto i veien.

Leeds hadde atskillig mindre å by på offensivt.

Palace innehar 14.-plassen i Premier League og har god avstand til bunnstriden. Mannskapet til Patrick Vieira kan samtidig klatre inn i topp ti med maks uttelling i de fem kampene som gjenstår å spille.

Premier League menn mandag, 34. runde:

Crystal Palace – Leeds 0-0

Kristoffer Klaesson var ubenyttet reserve for Leeds.