Holøs tilbake i ishockeylandslaget

Backveteranen var nylig tilbake på is for klubblaget Kölner Haie etter kneoperasjon og et langt skadeavbrekk. Han er blant Petter Thoresens utvalgte til landskampene fredag og lørdag.

Norge møter Danmark i Frisk Askers arena. VM spilles i Finland fra 13. mai.

Troppen, målvakter:

Jørgen Hanneborg (Stjernen), Tobias Breivold Johansen (Vålerenga), Jonas Arntzen (Örebro).

Backer:

Sverre Rønningen (Lillehammer), Johannes Johannesen (Västervik), Christian Fosse (Lillehammer), Ole Einar Engeland Andersen (Stjernen), Christian Bull (Nove Zamky), Max Krogdahl (Västervik), Håkon Løken Pedersen (Sparta), Jonas Holøs (Kölner Haie), Emil Lilleberg (Oskarshamn).

Løpere:

Mathias Trettenes (La-Chaux-de-Fonds), Gustav Willman Borvik (Södertälje), Magnus Brekke Henriksen (Vålerenga), Tobias Fladeby (Tingsryd), Martin Røymark (Vålerenga), Magnus Geheb (Frisk Asker), Ken André Olimb (Schwenninger Wild Wings), Mathis Olimb (Vålerenga), Viktor Granholm (Frisk Asker), Michael Haga (Lukko Rauma), Thomas Valkvæ Olsen (Krefeld Penguine), Kristian Jakobsson (Sparta), Andreas Martinsen (Lillehammer), Mats Rosseli Olsen (Frölunda), Markus Vikingstad (Fischtown Pinguins).