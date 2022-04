Drømmestart på VM for Norges hockeykvinner

To strake seirer har gitt det norske laget en drømmestart på turneringen i Frankrike. Søndag ble Slovakia slått 2-1 i Angers.

Linköping-proffen Marthe Brunvold ga Norge en kjempestart mot Nederland ved å sette inn 1-0 før fire minutter var spilt. Thea Jørgensen og Emilie Kruse sto bak forarbeidet.

Etter et drøyt kvarters spill doblet Stavanger Oilers-spiller Lotte Pedersen ledelsen i overtall, før Nederland slo tilbake med en redusering signert Savine Wielenga.

Det norske seieren skulle imidlertid vise seg å bli svært så komfortabel. Midtperioden var under to minutter gammel da 19-årige Lotte Pedersen satte inn sitt andre mål for dagen. Også det kom i overtall, og under minuttet etterpå la Andrea Dalen på til 4-1.

Line Bialik sto bak 5-1-scoringen snaut midtveis i annen periode da Norge igjen var én kvinne mer på isen, før Emilie Kruse inntok hovedrollen. 22-åringen, som i likhet med 1-0-målscorer Brunvold spiller i svenske Linköping, satte inn både 6-1 og 7-1 i tredje periode.

Det norske laget fortsetter VM-turneringen mot Østerrike onsdag. Lørdag er vertsnasjonen Frankrike motstander.

VM 1. divisjon gruppe A ble redusert til fem lag da Russland ble utestengt og Sverige flyttet opp til elitegruppen, som avvikles på ettersommeren.

Det best rangerte laget etter endt turnering rykker opp til A-VM, mens lavest rangerte lag rykker ned.

