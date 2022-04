Viking sørget for Glimts første serienederlag siden juni

Da tapte de 0-1 for Sandefjord.

Med seieren klatret Viking opp på ni poeng, mens Glimt blir stående med sine sju.

Viking meldte noen timer før avspark at det var ledige billetter bare i ståfeltet. Det var over 15.000 tilskuere på plass for å se Viking ta en sterk seier.

Zlatko Tripic ble matchvinner for siddisene med sin scoring etter en snau halvtime. I 2. omgang doblet Sebastian Sebulonsen ledelsen, noe som sto seg ut kampen.

Glimt-trener Kjetil Knutsen gjorde to bytter til 2. omgang. Inn kom Amahl Pellegrino og Victor Boniface, men de greide ikke å gi Glimt det lille sparket de trengte.

Boniface ble dessuten utvist for to gule kort etter 73 minutter.

Glimt tar imot Lillestrøm i neste kamp, mens Viking møter Haugesund, også det på hjemmebane.

Ledelse

Tripic sendte Viking i ledelsen etter 26 minutter. Samúel Fridjónsson vendte flott på 18 meter og løsnet et skudd. Det gikk via en Glimt-forsvarer og landet hos Veton Berisha, som hamret ballen inn foran mål. Den traff en noe uvitende Tripic i foten og gikk i mål, til ellevill jubel hos de fremmøtte.

Før det hadde Ola Solbakken kommet til en god sjanse, men avslutningen gikk like utenfor.

I etterkant av Tripic-scoringen styrte Glimt kampen og kom til flere store sjanser, men et godt Viking-lag holdt de regjerende seriemesterne i sjakk.

Rødt kort

Etter 67 minutter doblet Sebulonsen med et hardt lavt skudd som Glimt-keeper Nikita Haikin var sjanseløs på.

Det hjalp ikke de gulkledde at innbytter Boniface fikk marsjordre. Først fikk han gult kort for protester etter å ha laget frispark, før han satte hånden i ansiktet på Viking-stopper David Brekalo og ble vist ut etter kun en halvtime på banen.

Det var til tider et svært frustrert Glimt-lag som slet med å få spillet til å sitte.

KAMPFAKTA

Viking – Bodø/Glimt 2-0 (1-0)

SR-Bank Arena: 15.304 tilskuere

Mål: 1-0 Zlatko Tripic (25), 2-0 Sebastian Sebulonsen (66).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: David Brekalo, Niklas Sandberg, Samúel Fridjónsson, Viking, Victor Boniface, Bodø/Glimt.

Rødt kort: Victor Boniface (73), Bodø/Glimt.

Viking (3-2-3-2): Patrik Gunnarsson – Gianni Stensness, David Brekalo, Viljar Vevatne – Sondre Bjørshol (Shayne Pattynama fra 87.), Sebastian Sebulonsen – Samúel Fridjónsson, Markus Solbakken (Harald Tangen fra 86.), Kristoffer Løkberg (Kevin Kabran fra 53.) – Veton Berisha, Zlatko Tripic (Niklas Sandberg fra 78.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted (Sondre Sørli fra 83.), Japhet Sery Larsen, Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen (Anders Konradsen fra 90.), Elias Kristoffersen Hagen (Gaute Vetti fra 83.), Ulrik Saltnes – Gilbert Koomson (Amahl Pellegrino fra 45.), Runar Espejord (Victor Boniface fra 45.), Ola Solbakken.

Eliteserien menn søndag, 4. runde:

Kristiansund – HamKam 2-2, Lillestrøm – Haugesund 1-0, Tromsø – Sarpsborg 2-5, Viking – Bodø/Glimt 2-0, Vålerenga – Jerv 1-0.

Senere kampstart: Rosenborg – Molde (20.00).

Spilt lørdag: Odd – Aalesund 2-3, Strømsgodset – Sandefjord 0-5.