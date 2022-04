Sandstø raste etter tap for VIF: – Obos-nivå på dømmingen

Avgjørelsen kom åtte minutter før slutt. Innbytter Taofeek Ismaheel la inn foran mål, og der var midtstopper John Olav Norheim uheldig da han skulle klarere, men endte opp med å sende ballen i eget nett.

– Vi forsvarer oss som helter hele veien. De har et par kjempesjanser i perioder der. Gutta står utrolig godt imot. Det er utrolig surt å se den ene klareringen gå i mål, sa Norheim til Discovery.

Tidligere i 2. omgang ropte de gulkledde på hands og straffespark da VIFs Brynjar Bjarnason stoppet en avslutning med armen. Det fikk de ikke gehør for, men ekspertene var enige:

– Her blir Jerv snytt, konkluderte Discovery-ekspert Christian Gauseth, som fikk støtte av sin kollega Petter Bø Tosterud.

Sandstø-klage

Jerv-trener Sandstø var skuffet over eget lag, men også over dommerteamet:

– Vi blir snytt for et soleklart straffespark. Det er så klart. I dag er det Obos-nivå på dømmingen, sa Sandstø til Discovery med referanse til sponsornavnet på 1. divisjon.

– Det er utrolig skuffende at de ikke tar sånne klare ting. Dommeren står helt i nærheten, la han til.

Før det hadde Vålerenga hatt store problemer mot de gulkledde. Øystein Øvretveit hadde flere gode redninger gjennom hele kampen. Keeperen har gode minner fra VIFs arena der han ble den store helten da Jerv rykket opp på bekostning av Brann i desember.

Neste helgs cupfinale gjør at serien tar en pause og er tilbake om to uker. Da venter Sandefjord borte for Vålerenga. Jerv tar i mot Tromsø.