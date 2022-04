Lørdagens direkte TV-sport

10.30: Motorsport, Formel 3, Emilia Romagnas Grand Prix i Imola, Italia, sprintløp. (Vsport1)

10.45: Motorsport, MotoGP, tredje treningsrunde fra Algarve International Circuit. Kvalifisering fra 13.30. (Vsport3)

11.00: Snooker, VM fra Sheffield, andre runde. (Eurosport 1)

11.30: Motorsport, Rally Kroatia (asfalt) i Zagreb (VM-runde 3 av 13): 2. dag. Dagens siste prøve 19.08. Oliver Solberg er en av kjørerne: – Dette har vært de vanskeligste forholdene jeg noen gang har sett, all kutting av svingene og gjørma på veien er vanvittig. En stor utfordring, men moro, tvitret Solberg etter fredagens første etapper. (Eurosport N, SVT2)

12.00: Innebandy, SM-finale damer: Pixbo – Thorengruppen fra Globen i Stockholm. (SVT1)

12.30: Motorsport, Formel 1, andre treningsrunde foran Emilia Romagnas Grand Prix i Imola. (Vsport1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (34. runde): Arsenal – Manchester United fra Emirates stadium i London. Arsenal tok en sterk 4-2 seier over Chelsea midt i uka. Fjerdeplassen er innen rekkevidde, mens United må vinne her for å ha håp om det samme. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (44. runde): Luton – Blackpool fra Kenilworth Road Stadium. (Vsport2)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (31. runde): Schalke 04 - Werder Bremen fra Veltins-Arena i Gelsenkirchen. (Vsport+)

13.30: Tennis, ATP500-turneringen fra Barcelona. Grusturnering med Casper Ruud som andreseedet. Han spilte kvartfinale i går kveld. (Eurosport N)

14.00: Motorsport, Porsche Supercup, kvalifisering. (Vsport1)

15.30: Fotbal, tysk 1. Bundesliga menn (31. runde): RB Leipzig – Union Berlin fra Red Bull Arena. (Vsport+)

16.00: Fotball, Eliteserien menn (4. runde): Odd – Aalesund fra Skagerak arena. (MAX)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (34. runde): Manchester City – Watford fra Etihad stadium. (TV2 Sport Premium), Leicester – Aston Villa fra King Power stadium. (TV2 Sport1), Norwich – Newcastle fra Carrow Road. (TV2 Sport Premium2)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (44. runde): Bournemouth – Fulham fra Vitality Stadium. Bortelaget kan nyte resten av sesongen som allerede opprykket lag til Premier League. (Vsport2)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (4. runde): Strømsgodset – Sandefjord fra Marienlyst stadion. (MAX)

18.00: Sjakk, turnering (3 av 9) i Champions Chess Tour (hurtigsjakk), 2. runde. (TV2 Sport2)

18.00: Håndball, EM-kvalifisering kvinner: Sverige - Tyrkia fra Helsingborg Arena. (SVT2)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (34. runde): Brentford – Tottenham fra Brentford Community Stadium i London. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (31. runde): Bayern München – Borussia Dortmund fra Allianz Arena. Det store prestisjeoppgjøret med Erling Braut Haaland forhåpentligvis i en av hovedrollene. (Vsport1)

18.30: Ishockey, NHL: Buffalo Sabres - New York Islanders fra KeyBank Center. (Vsport2), New Jersey Devils - Carolina Hurricanes fra Prudential Center i Newark. (Vsport3)

19.30: Golf, Zurich Classic of New Orleans, direkte fra TPC of Louisiana, tredje spilledag. (Eurosport N)

20.00: Fotball, 1. divisjon menn (4. runde): Brann – Sogndal fra Brann stadion. (MAX)

21.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins - New York Rangers fra TD Garden. (Vsport1)

00.30: Golf, LPGA-tour for kvinner fra Los Angeles i California. (Vsport Golf)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning - Nashville Predators fra Amalie Arena. (Vsport1), Florida Panthers - Toronto Maple Leafs fra FLA Live Arena i Sunrise. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames - Vancouver Canucks fra Scotiabank Saddledome. (Vsport1)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings - Anaheim Ducks fra Crypto com Arena. (Vsport2)

