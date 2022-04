Hovland og Morikawa langt bak lederne

Lørdag var det fourballformat igjen, som betyr at spillerne har hver sin ball og at beste resultat teller på hvert hull. Akkurat som torsdag var det Morikawa som lyktes best av den norsk-amerikanske duoen. Han sto for seks av de sju birdiene duoen noterte.

Hovland sikret birdien på 12. hull, mens det var Morikawa som gjorde det på 3., 8., 10., 13., 17. og 18. hull.

– Det er frustrerende fra min side i hvert fall. Collin spiller veldig fint, men jeg holder ikke helt følge, sa Hovland i et intervju vist på Discovery.

– Jeg spiller greit fra tee, men så scorer jeg altfor dårlig derfra og inn.

Fredag måtte Hovland og Morikawa skjerpe seg for å greie cuten halvveis i turneringen. Søndag er det foursome igjen. Da slår spillerne annenhver gang på samme ball.

Xander Schauffele og Patrick Cantlay er i foreløpig ledelse. Etter 12 spilte hull lørdag er de totalt 24 slag under par. Det er åtte slag bedre enn Hovland/Morikawa, som foreløpig er på delt 28.-plass.

[ Hovland og Morikawa måtte kjempe for å greie cuten ]