Zuccarello med hele tre målpoeng i ny Wild-seier

Kampen ble spilt i Minnesotas delstatshovedstad Saint Paul torsdag kveld lokal tid.

Nordmannens mål kom etter 18.36 i andre periode og brakte stillingen til 3-3. Han satte inn et håndleddsskudd bak målvakt Thatcher Demko etter en lekker pasning fra Kirill Kaprizov.

Etter en målløs førsteperiode var det Kevin Fiala som åpnet målprotokollen for Wild 4.53 inn i andre periode. Samme mann satte sitt andre i kampen da han scoret 4-3-målet med snaut åtte minutter igjen av tredje periode.

De siste minuttene ble det enveiskjøring mot målet til gjestene fra Canada. Etter 18.05 scoret Kirill Kaprizov, før Ryan Hartmann økte til 6-3 bare 42 sekunder senere. Zuccarello hadde assist på begge målene.

Nordmannen passerte nylig 500 målpoeng i NHL-grunnspillet. Med torsdagens scoring og to assists er han oppe i 505.

Zuccarello har allerede tatt klubbrekorden for flest målgivende pasninger i én sesong, og med dem han sto for torsdag, er han oppe i 55. Han har nå 23 scoringer denne sesongen – og dermed til sammen 78 poeng på 68 kamper.

Wild er allerede sikret sluttspillplass. Neste kamp er mot Seattle Kraken allerede fredag.

National Hockey League (NHL) torsdag, grunnserien:

Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets 4-2, Florida Panthers – Detroit Red Wings 5-2, Montréal Canadiens – Philadelphia Flyers 3-6, New Jersey Devils – Buffalo Sabres 2-5, Pittsburgh Penguins – Boston Bruins 4-0, New York Islanders – New York Rangers 3-6, Minnesota Wild – Vancouver Canucks 6-3, Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs 8-1, Calgary Flames – Dallas Stars 4-2, Los Angeles Kings – Chicago Blackhawks 4-1, San Jose Sharks – St. Louis Blues 1-3.