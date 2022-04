Ruud misbrukte tre matchballer og røk ut av Barcelona Open

Tidligere på dagen hadde Ruud feid Emil Ruusuvuori av banen med 6-2, 6-2. Carreño-Busta hadde en tøffere kamp i beina, men han orket en ny maratonkamp og seiret til slutt 4-6, 7-6 (10-8), 6-3.

Dermed er det den spanske 30-åringen som får møte argentinske Diego Schwartzman i semifinale lørdag etter å ha spilt tennis i nesten seks timer fredag. Han tok sin første seier mot Ruud siden 2017, etter å ha tapt de to siste duellene.

I 2. sett hadde Ruud tre matchballer på 5-4, og i tiebreak avverget han fem settballer før Carreño-Busta avgjorde med sin sjette. I avgjørende sett brøt Ruud blankt til 2-1, men Carreño-Busta brøt direkte tilbake.

Mens det var bare ett servebrudd i de to første settene til sammen, ble det tre i det siste. Carreño-Busta brøt igjen til 4-2. Deretter avverget han bruddballer fra Ruud i sine to siste servegame før han avgjorde.

Godt timet

Ruud spilte seg ikke til en eneste bruddball i første sett før på 5-4, da han gikk opp til 40-0 i motstanderens serve og fikk tre settballer. Carreño-Busta avverget de to første, men slo hårfint ut på den tredje, og nordmannen innkasserte settet etter 48 minutters spill.

I neste sett holdt spillerne igjen serven til 5-4 for Ruud. Nordmannen hadde en bruddball på 2-1, men de neste kom først på 5-4 og var matchballer. Carreño-Busta avverget tre stykker og utlignet deretter til 5-5.

I tiebreak var det Ruuds tur til å vise nerver av stål da han avverget tre strake settballer på 3-6 og to til på 6-7 og 7-8 før motstanderen tvang fram et avgjørende sett.

Tøft program

Regnværet torsdag gjorde at Ruud måtte i aksjon to ganger fredag, med en pause på drøyt tre og en halv time mellom 3.-rundekamp og kvartfinale. For Carreño-Busta var det enda tøffere, ettersom han måtte spille tre sett mot 11.-seedede Lorenzo Sonego samtidig med at Ruud slo Ruusuvuori på en annen bane.

Mens Ruud gjorde kort prosess og feide finnen av banen på bare en time og et kvarter, måtte den spanske 30-åringen slite i to timer og 42 minutter før han var videre. Dermed ble hans pause tilsvarende kortere.

Bare noen timer senere orket han en kamp som varte tre timer og to minutter.

