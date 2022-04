Russisk stjerne langer ut mot Wimbledon-nekt: – Ulogisk og diskriminerende

Tirsdag ble det klart at tennissportens kanskje mest prestisjetunge konkurranse går uten russisk og hviterussisk deltakelse. All England Club pekte på krigføringen i Ukraina i sin begrunnelse.

Siden har tennisorganisasjonene ATP og WTA skarpt kritisert avgjørelsen. Verdensener Novak Djokovic omtalte den som «galskap», og torsdag satte også en av de rammede ord på situasjonen.

– Helt ærlig, det er ingen mening eller logikk over grunnene de oppgir. Det som skjer nå, er helt og holdent diskriminering, sa Andrej Rublev ifølge CNN etter å ha tatt seg til åttedelsfinale i Serbia Open i Beograd.

Verdensåtteren mener det ville vært mer naturlig av Wimbledon-arrangøren å se på andre løsninger.

– Hvis vi hadde måttet skrive under et dokument, og på toppen av det gi bort prispenger til humanitær hjelp til familier og barn som lider, ville det i det minst vært noe betydningsfullt. Det ville vist at britiske myndigheter står for fred og virkelig vil hjelpe.

Rublev understreker at han er apolitisk.

– Vi vil konkurrere og ikke snakke om politikk. Jeg er russer og har bodd i Russland i hele mitt liv, og jeg vil bare vise at vi er gode mennesker.

Wimbledon-turneringen starter 27. juni og strekker seg over to uker.

