Torsdagens direkte TV-sport

14.00: Sykling, etapperittet Tour of the Alps: 4. etappe, 142,4 km Villabassa (Italia) – Kals am Grossglockner (Østerrike). (Eurosport 1)

14.00: Snooker, VM i Sheffield. (Eurosport N)

16.00: Tennis, ATP 500-turneringen i Barcelona der Casper Ruud er andreseedet. (Eurosport N)

18.30: Ishockey, landskamp menn i Joensuu: Finland – Norge. En treningskamp dette. (TV2 Sport2)

19.00: Fotball, spansk La Liga menn (33. runde): Espanyol – Rayo Vallecano fra RCDE Stadion i Barcelona. (TV2 Sport Premium2), Levante – Sevilla fra Ciudad de Valencia. (TV2 Sport1)

19.30: Håndball, EHF Euro Cup kvinner (5. runde): Nord-Makedonia – Norge fra Skopje. (TV3)

19.45: Snooker, VM i Sheffield. (Eurosport 1)

20.00: Darts, Premier League runde 12 fra 3Arena i Dublin, Irland. (Vsport1)

20.00: Baseball, Major League Baseball: Kansas City Royals - Minnesota Twins fra Kauffman Stadium. (Vsport+)

20.10: Fotball, NM menn (2021), semifinale: Bodø/Glimt – Viking fra Aspmyra stadion. Skal det bli enda mer gul jubel i nord? Vinneren møter Molde i cupfinalen på Ullevaal 1. mai. (NRK1).

20.45: Fotball, engelsk Premier League menn (fra 30. runde): Burnley – Southampton fra Turf Moor. Hjemmelaget ligger tredje sist på tabellen og har mildt sagt alt å spille for. (TV2 Sport Premium)

21.00: Golf, Classic of New Orleans (8,3 mill. dollar), PGA-turnering menn (parspill) i Avondale, Louisiana. Viktor Hovland spiller sammen med amerikanske Collin Morikawa i denne turneringen. (Eurosport N)

21.30: Fotball, spansk La Liga menn (33. runde): Real Sociedad – Barcelona fra Anoeta Stadion i San Sebastián. (TV2 Sport1)

00.30: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,5 mill. dollar) i Los Angeles, California. (Vsport Golf)

01.30: Ishockey, NHL: New York Islanders - New York Rangers fra UBS Arena i Elmont. (Vsport2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - Vancouver Canucks fra Xcel Energy Center i St. Paul. (Vsport1)

