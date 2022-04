Rangnick mener United må hente minst fem spillere i sommer

Tyskeren forteller også at han har anbefalt «et par» spillere for klubbens styre. Rangnick blir trolig erstattet som manager av nederlenderen Erik ten Hag, men han har kontrakt videre som rådgiver og ønsker å hjelpe klubben til å rekruttere de rette spillerne.

– Det er kanskje et par spillere – og jeg har allerede navngitt dem overfor styret – som uavhengig av formasjon, spillestil og hvem som blir den nye manager, kan være interessante for en klubb som United.

– Men generelt, om du ser på hvor mye som kreves av ombygging av laget, så er det ikke nok å hente inn tre eller fire nye spillere. Det må være flere, med tanke på hvor mange spillere som forsvinner med utgående kontrakter, sier Rangnick til Sky Sports.

Blant spillerne som har kontrakt bare til sommeren er Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani og Juan Mata. Midtbaneveteranen Nemanja Matic har allerede gjort det klart at han forlater klubben.

Vil styrke flere lagdeler

Rangnick legger ikke skjul på at det må en stor fornyelse av troppen til for at United skal være så konkurransedyktig som klubbens ambisjoner tilsier. Denne sesongen har vært tung, og flere toppspillere har underprestert og vært ute av form i perioder.

– Jeg tror at utenom keeperplassen så må vi sørge for å styrke troppen i alle lagdeler. Å få inn spillere som virkelig bidrar til å gjøre laget bedre. Det handler om profilen man ser etter. Hvilke typer trenger vi for å spille den fotballen vi ønsker å spille?

Han er usikker på om engelsk fotball og United er klar for en modell der man planlegger en spillestil, identitet og retning for mange år framover, for så å hente manager og spillere ut fra det.

– Det er faktisk det vi gjorde både i Hoffenheim og med Leipzig og Salzburg. Men igjen, det er mer unntaket enn regelen. Det er en mulig vei å gå, men en slik metode har enn så lenge ikke en stor tradisjon i dette landet, og jeg vet ikke om dette kan eller vil skje i framtiden.

Råd

Mannen som i november erstattet Ole Gunnar Solskjær som United-sjef, påpeker at han per nå konsentrerer seg fullt og helt om de fem gjenstående kampene av sesongen. Samtidig har han delt sine tanker med styret om hvordan han mener klubben og laget bør drives framover.

– Det har jeg gjort hele veien siden jeg hadde vært her i et par uker. Jeg forteller styremedlemmene hva jeg har erfart, hva jeg mener er det viktigste tingene vi må følge med på og hvilke områder vi må sørge for å bli bedre på.

Rangnick er blant annet skeptisk til den engelske manager-modellen, der veldig mye ansvar havner på én person. Siden Alex Ferguson ga seg i 2013, har ingen lyktes fullt og helt med det ansvaret i storklubben.

– I framtiden, og kanskje særlig for en stor klubb som Manchester United, kan du ikke putte alle de arbeidsoppgavene og hele ansvaret på skuldrene til én person – manageren. Jeg tror ikke det kan håndteres av én person, uansett hvor god han er. Det er en utfordring for klubben vår, og det må styret tenke over, sier han.

(©NTB)