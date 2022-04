Onsdagens direkte TV-sport

11.00: Snooker, VM fra Sheffield. (Eurosport N)

11.15: Sykling, UCI Womens World Tour, La Flèche Wallone kvinner i Belgia, 133,4 km Huy – Mur de Huy. (Eurosport 1, TV2 Sport2)

12.45: Sykling, La Flèche Wallone i Belgia, 202,1 km Blegny – Mur de Huy, verdenstouren menn. (TV2 Sport2)

13.00: Sykling, etapperittet Tour of the Alps: 3. etappe, 154,6 km Lana – Villabassa i Italia. (Eurosport 1)

16.00: Tennis, ATP 500-turneringen fra Barcelona der Casper Ruud dro seg videre i turneringen i går. (Eurosport N)

19.00: Ishockey, NM-finale menn, andre kamp: Storhamar - Stavanger Oilers fra CC-Arena i Hamar. Oilers vat den første kampen i Stavanger. (TV2 Sport2)

19.45: Snooker, VM fra Sheffield. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, engelsk Premier League (utsatte kamper): Chelsea - Arsenal fra Stamford Bridge. Arsenal under sin nye kaptein Martin Ødegaard har hatt liten uttelling i det siste og kampen om mesterligaplassen hardner til. Arsenal er nå nede på 6. plass, åtte poeng opp til Chelsea som holder tredjeplassen. (TV2 Sport Premium). Everton - Leicester fra Goodison Park. Everton ligger fortsatt fjerde sist og kjemper for å overleve, mens Leicester har havnet i et vakum midt på tabellen. (TV2 Sport 1)

20.45: Fotball, tysk cup, semifinale: Leipzig - Union Berlin fra Red Bull Arena. (Vsport1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League (utsatt kamp): Manchester City - Brighton fra Etihad Stadium. (TV2 Sport Premium2)

21.45: Håndball, EM-kvalifisering kvinner, gruppe 6: Island - Sverige fra Hafnarfjördur. (TV2 Sport2)

02.30: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers - Dallas Stars fra Rogers Place. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights - Washington Capitals fra T-Mobile Arena i Las Vegas. (Vsport2

