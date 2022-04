Guardiola og Kane stiller i golfturnering i USA

Blant deltakerne i den såkalte Icons Series-turneringen på Liberty National Golf Club er Manchester City-manager Pep Guardiola og England-kaptein Harry Kane.

Avbildet på turneringens nettsted er også USAs OL-konge i svømming, Michael Phelps, den nylig pensjonerte tennisstjernen Ashleigh Barty, bokseprofilene Oscar De La Hoya og Saul «Canelo» Álvarez og de tidligere NFL-stjernene Michael Strahan og Ben Roethlisberger.

Det er klart at et lag fra USA skal møte et lag med spillere fra resten av verden. Golfveteranene Fred Couples (USA) og Ernie Els (verdenslaget) skal være kaptein for hvert sitt lag.

Hvert av lagene skal bestå av tolv spillere, og alle navnene er ikke kjent ennå. Turneringen i Jersey City skal spilles 30. juni og 1. juli.