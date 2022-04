United-sjefen krever bedre spill – frykter kampen mot Liverpool

Påskehelgen ble en kjærkommen opptur for United. Lørdag sørget Cristiano Ronaldos hattrick for 3-2 over tabelljumbo Norwich på Old Trafford. I tillegg gikk Tottenham og Arsenal overraskende på hvert sitt 0-1-tap.

Resultatene blåser nytt liv i Uniteds mesterligajakt. Samtidig erkjenner Rangnick at prestasjonene må bli bedre hvis laget hans skal ha noe å spille for i sesonginnspurten.

– Vi skal være bedre uten ball med mer fysikk og aggressivitet. Det er vårt største problem og det jeg er mest misfornøyd med, sa tyskeren etter lørdagens seier.

Vikarmanageren mener bedre spill vil gi Manchester United momentum og mer selvtillit. Klubben har en stri serieavslutning, og den neste uken venter bortekamper mot Liverpool (tirsdag) og Arsenal (lørdag).

– Vi må være realistiske. Med en slik prestasjon som vi hadde mot Norwich, blir det nesten umulig å få noe ut av Liverpool-kampen, innrømmer Rangnick.

Liverpool er uten tap på sine siste 20 oppgjør i Premier League, og tabelltoeren har vunnet 17 av dem.

United er på femteplass og har tre poeng opp til Tottenham når seks runder gjenstår. PLs fire beste lag går til den gjeveste europacupen neste sesong.

