Uavgjort mellom Burnley og West Ham – skrekkskade for Westwood

Burnley spilte for første gang på nesten ti år uten Sean Dyche på trenerbenken, etter at den engelske manageren fikk fyken etter 0-2-tapet mot Norwich sist helg. Mot West Ham ventet et lag i vinden etter at London-klubben ble klar for semifinalen i europaligaen tidligere i uken.

Oppgaven ble ikke enklere da Ashley Westwood måtte byttes ut etter drøyt 20 minutter. Spillere på begge lag reagerte med avsky da de fikk se tilstanden på beinet til Westwood.

Wout Weghorst ga likevel Burnley ledelsen etter 33 minutter da han stanget inn en retur etter en corner. Drøyt ti minutter senere misbrukte Maxwel Cornet et straffespark for gjestene.

West Ham tok initiativet i annen omgang, og etter 74 minutter satt ballen i mål. Tomas Soucek kranglet den inn på en dødball. Ingen av lagene kan være særlig fornøyde med ett poeng i kampen der skaden til Westwood tok oppmerksomheten.

Skrekkskade

Etter 22 minutter av kampen kom både Westwood og West Hams Nikola Vlasic kom med høy fart inn i en duell på midtbanen, der Westwoods fot ble stående fast i gresset og vridde seg i en unaturlig stilling.

Westwood var med én gang oppe med armen for å tilkalle medisinsk hjelp, mens både medspillere og motspiller tok seg til hodet i forferdelse etter å ha sett beinet til Westwood. Vlasic måtte ta til tårene og var klart rystet av skaden.

Etter flere minutter med behandling på banen ble Westwood fraktet ut på båre. Midtbanespilleren var også tydelig preget, men trakk på smilebåndet etter en melding fra en lagkamerat på vei ut.

Taper terreng

Det ble lagt til hele ni minutter av første omgang, men før det gikk Burnley opp i ledelsen. Westwood tar ofte dødballer for Burnley, men uten engelskmannen slo Cornet corneren som ledet til 1-0 for Burnley.

Cornet fikk også muligheten fra straffemerket etter at han hadde blitt felt av Fabianski like før pause, men forsøket fra elleve meter gikk utenfor.

Det skulle vise seg å koste Burnley poeng. West Ham hadde flere muligheter til å utligne før Soucek sto bak 1-1 med et kvarter igjen å spille. Burnley holdt unna store West Ham-sjanser på tampen takket være storspill av keeper Nick Pope.

Dermed misbrukte West Ham muligheten til å ta innpå rivalene i kampen om 4.-plassen som sikrer spill i mesterligaen. For Burnley er alle poeng kjærkomne i nedrykksstriden, men laget ligger fortsatt et stykke unna trygg grunn.

