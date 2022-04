Ronaldo-hattrick reddet United mot tabelljumbo Norwich

Portugiseren scoret to mål i første omgang før han sendte en rakett via stangen på frispark kvarteret før ordinær tid. Det var 37-åringens første frisparkscoring på klubbnivå siden juli 2020. Da scoret han for Juventus mot byrival Torino.

Kieran Dowell scoret Norwichs 1-2-mål rett før hvilen etter forarbeid av Temu Pukki. Sju minutter ut i andre omgang var rollene byttet om. Mathias Normann gjorde en god figur for Norwich og spilte hele kampen.

Manchester United ligger nå på 5.-plass i ligaen og kjemper fortsatt om en mesterligaplass. Det er tre poeng opp til Tottenham på 4.-plassen, som har 57 poeng. Det går tråere med Norwich, som ligger på sisteplass med seks poeng opp til trygg plass.

Ronaldo-dobbel

Det var gjestene som fikk kampens første sjanse på en kontring etter fire minutter. Temu Pukki kom alene med David de Gea, men den rutinerte sisteskansen lot seg ikke overliste.

De rødkledde svarte umiddelbart. Norwich klønet i forsvar da midtstopper Ben Gibson bestemte seg for å drible seg ut bakfra. Anthony Elanga snappet opp ballen og fant Cristiano Ronaldo foran åpent mål.

De neste 20 minuttene gikk roligere for seg mens Manchester United festet grepet. I det 30. minuttet var både Jadon Sancho og Jesse Lingard nære ved å doble fra fem meters hold, men gjestene fikk avverget.

Minuttet senere satt den for hjemmelaget, og nok en gang fra Ronaldo. Portugiseren var høyest i feltet på en corner og nikket inn ballen foran en uoppmerksom Gibson.

Heltent finne

Rett før hvilen utlignet en umarkert Kieran Dowell på bakre etter fint fremspill av Pukki. United-forsvaret sov i timen, og TV-bildene kunne vise stopperparet Victor Lindelöf og Harry Maguire kjefte på hverandre etter målet.

Sekunder senere var finnen på ferde igjen, men fikk ikke styrt et innlegg på mål med pannebrasken. Pukki fortsatte den gode formen etter hvilen, og sju minutter ut i omgangen fant han nettmaskene.

Finnen ble spilt gjennom av Dowell og var sikker alene med keeper. Etter en lengre VAR-sjekk for offside, ble målet stående. Minutter senere var Milot Rashica nære å sende gjestene i føringen, og på tribunen kunne man høre murring fra hjemmefansen.

Sinte fans

Den siste halvtimen handlet det meste om hjemmelaget. Kvarteret før full tid fikk United frispark fra drøye 25 meter, og Ronaldo skrittet opp. 37-åringen fyrte av og ballen gikk via stangen og i mål bak en sjanseløs Tim Krul. Det var også hans 99. i Premier League.

Etter det dabbet kampen av mens hjemmelaget kontrollerte det inn.

Før kampen hadde flere United-fans møtt opp utenfor stadion for å demonstrere mot Glazer-familien, som supporterne mener vanstyrer klubben. De kunne derimot glede seg over en seier og viktige poeng lørdag.

Det gjenstår seks kamper av sesongen. Manchester United møter Liverpool borte i neste runde, mens Norwich tar imot Newcastle United.

