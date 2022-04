VG: Pellegrino mister kampen mot Roma

Pellegrino måtte forlate banen under eliteseriekampen mot Sandefjord i helgen, og har siden kjempet en kamp mot klokka for å bli klar til den viktige kampen mot Roma.

Ifølge VG er han ikke klar og er dermed ikke med i troppen torsdag. De skriver imidlertid at kaptein Brede Moe ser ut til å bli klar, mens Ola Solbakken er tilbake i startelleveren.

Pellegrino har vært en viktig bidragsyter for Glimt-laget i europaeventyret, og sto for en målgivende pasning i 2-1-seieren over Roma på Aspmyra sist uke.

Han står med fem nettkjenninger totalt i conferenceligaen.

