FIS-vedtak tillater skiflyging for kvinner: – Nå er det bare å komme seg på trening

Dermed kan Maren Lundby og resten av verdenseliten i kvinnehopp innkassere en seier det fra norsk side har vært kjempet hardt for i mange år. Kvinnenes debut i skiflyging vil finne sted i Vikersund under neste sesongs Raw Air-turnering.

Den historiske beslutningen ble tatt da verdenscupkomiteen møttes til kalendermøte. Der var landslagssjef Clas Brede Bråthen Norges representant.

På det tilsvarende møtet for ett år siden ble Norges forslag om skiflyging for kvinner nedstemt. Ni av de 16 stemmeberettigede vendte da tommelen ned. Blant dem var store hoppnasjoner som Østerrike, Tyskland, Slovenia og Japan. Det kom overraskende på mange.

Onsdag var derimot ja-vedtaket enstemmig. FIS-styret kan i teorien sette ned foten og stoppe innføringen av skiflyging for kvinner, men det er lite sannsynlig at det skjer.

– Jeg er bare veldig glad. Stemninga i møtet var veldig saklig, og stemninga fra alle var veldig positiv. 14 stemmer for, 0 imot. Nå er det bare å komme seg på trening. Jeg må rose Clas Brede for måten han snakker vår sak på. En klar og tydelig stemme, og dette hadde ikke gått uten ham, skriver Lundby i en tekstmelding til VG.

Begrenset antall utøvere

Allerede i forkant av møtet opplyste skipresident Erik Røste til NTB at han hadde fått bekreftet fra både tysk og østerriksk hold at de har snudd i saken.

Detaljene rundt kvinnenes første renn i skiflyging skal nå meisles ut, men det ligger an til et renn i Vikersund med et begrenset antall utøvere.

Maren Lundby har vært blant de fremste forkjemperne for at kvinnehopperne skal få slippe til i skiflygingsbakkene. Hun kan nå juble over endelig å ha fått gjennomslag.

Arbeidsgruppe med anbefalinger

Skipresident Røste har den siste tiden ledet en arbeidsgruppe som har sett på nordisk skisports framtid. Den leverte sin endelige rapport i slutten av mars. En av anbefalingene der handler om er nettopp den videre utviklingen av hopp for kvinner.

Arbeidsgruppen har i den anledning lagt fram tre konkrete forslag. Det ene er skiflyging. Det andre er at nasjoner som arrangerer herrehopprenn også må forplikte seg til å arrangere kvinnehopprenn.

– Vi tror det kan gjøre terminlisten og produktet kvinnehopp enda bedre, sa Røste til NTB nylig.

Det tredje er at det må innføres en turnering også for kvinnene i Mellom-Europa à la Raw Air.

