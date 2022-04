Nord-Irlands trener i trøbbel etter utspill om «følsomme kvinner»

Kritikken har haglet mot Shiels etter at han delte sin hypotese på pressekonferansen etter Nord-Irlands 0-5-tap for England i kvinnenes VM-kvalifisering tirsdag.

– Går du gjennom mønsteret på kvinnesiden, merker man at et lag raskt slipper inn et mål nummer to etter det første. Det skjer i hele spekteret av kvinnefotballen, og det er fordi jenter og kvinner er mer følsomme enn menn. De takler ikke å slippe inn et baklengsmål spesielt bra, sa Shiels.

Det førte til skarpe reaksjoner, og dagen etter ba han om unnskyldning. Den ble lagt ut på nettsidene til Nord-Irlands fotballforbund.

– Jeg er lei meg for den krenkelsen kommentarene min forårsaket. Jeg er stolt over å trene en gruppe spillere som er forbilder for mange, sier Shiels.

Nord-Irland er Norges første motstander i sommerens EM-sluttspill i England.

(©NTB)