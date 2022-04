Manchester City holdt nullen i Madrid – til CL-semifinalen etter stygge scener

Der venter en ny tur til Madrid for å møte Real. Begge semifinalene blir oppgjør mellom Premier League og La Liga. I den andre er det Liverpool mot Villarreal.

I sluttminuttene var det stygge scener med håndgemeng mellom spillerne, og bemerkelsesverdig nok var Atlético-stopper Felipe den eneste som ble utvist. Etter 11 tilleggsminutter kunne City juble. 1-0-ledelsen fra hjemmekampen holdt.

Manchester City spilte sin 100. mesterligakamp og så i første omgang ut til å skulle markere jubileet med seier. Laget var klart best og farligst men etter sidebytte ble City-målet lagt under stort press. Pep Guardiolas menn sto imot, men bare så vidt.

Den største sjansen kom i det 87. minutt da to innbyttere holdt på å samarbeide om ledermålet. Angel Correa brystet en bakromspasning ut til Matheus Cunha, som fyrte løs. John Stones kom i veien og så ballen sprette ut til hjørnespark.

Corneren ble livsfarlig, og Stefan Savic var nær å pirke ballen i mål fra spiss vinkel. Litt senere førte et overhopp fra Luis Suárez til panikk i City-forsvaret. Håndgemenget tok litt at piffen av hjemmelagets spurt, men i åttende tilleggsminutt måtte Ederson ofre seg og bokse ut et livsfarlig frispark i duell med to hjemmespillere.

I 12. tilleggsminutt måtte Ederson redde igjen da Correa kom til skudd inne i feltet.

City har holdt nullen gjennom hele cupspillet så langt.

[ Liverpool mistet grepet i 3-3-kamp – likevel trygt videre i Champions League ]