Ruud får dansk motstand i Monte Carlo

Det ble klart etter at Rune slo høyere rangerte Aslan Karatsev fra Russland med settsifrene 7-6 (7-1), 4-6, 6-3 tirsdag.

Rune har tatt steg og er oppe på 79.-plass på verdensrankingen. Sist uke vant han en challengerturnering i Italia. Ruud har møtt 18-åringen to ganger og vunnet klart begge ganger. I fjorårets av Monte-Carlo Masters ble Rune slått i strake sett i første runde.

Ruud har slitt med en vond tann etter finaletapet for Carlos Alcaraz i Miami Open. Han dro hjem til Oslo for å operere bort visdomstanna.

– Den plaget meg litt og var ganske smertefull på det verste. Men den er ute, og jeg har restituert bra. Jeg er klar for å gi mitt beste som vanlig. Jeg er glad for at jeg får noen treningsrunder her før jeg setter i gang, sa Ruud i et intervju før prestisjeturneringen i Monaco.

Tennisesset fra Snarøya fikk walkover i første runde. Han er seedet som nummer fire bak stjernene Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev.

Grussesongen er godt i gang og avsluttes med det store målet Roland-Garros i mai i Paris. I Buenos Aires vant Ruud på sitt favorittunderlag tidligere i år. Det var en ATP 250-turnering.

Konkurransen i Monaco er en ATP Masters 1000-turnering, som er nivået under de fire årlige Grand Slam-turneringene. Ruud har en semifinale fra i fjor å forsvare.

