Benzema avgjorde da Real Madrid slo tilbake etter Chelsea-sjokk og sikret semifinale

Nok en gang ble Benzema avgjørende for de liljehvite. Seks minutter ut i første ekstraomgang stanget franskmannen perfekt inn en strålende ball fra Vinícius Júnior. Med det reduserte Real til 2-3 i egen storstue.

Resultatet var akkurat godt nok til å ta seg videre til semifinale mot enten Manchester City eller byrival Atlético Madrid. For en uke siden scoret Benzema hattrick i spanjolenes 3-1-seier i London.

Chelsea var på vei mot en av Champions League-historiens største mirakelcomeback. Scoringer fra Mason Mount, Antonio Rüdiger og Timo Werner sørget for at europacupens tittelforsvarer ledet 3-0 med et kvarter igjen av ordinær tid.

Men en ung innbytter fra Brasil ville det annerledes. I det 80. minutt gjorde Rodrygo 1-3 på hel volley på en av sine første ballberøringer. I forkant slo Luka Modric en eminent pasning bak Chelsea-forsvaret.

På overtid var bortelaget tunge på dødballer, men Real Madrid holdt unna og sikret forlenget spilletid.

Styrte

Chelsea fikk tidlig oppgjøret inn i ønsket spor. Etter flott kombinasjonsspill dunket Mount inn ledermålet i det 15. minutt på en ball fra Werner. Målet satte en støkk i vertene, og utover i første omgang ble de stadig mer passive.

Det ga Chelsea mye rom og overtak i banespillet. Reals midtbaneveteraner Toni Kroos, Luka Modric og Casemiro fikk aldri ro med ballen.

Etter en halvtime hadde et utålmodig Santiago Bernabéu-publikum fått nok. Da var det klare antydninger til piping.

Den spanske neglebitingen økte i omfang seks minutter etter hvilen. På en Mount-corner ruvet Rüdiger i luften og stanget inn Chelseas 2-0-scoring.

VAR-annullering

Ti minutter senere trodde Marcos Alonso at han hadde gjort gjestenes tredje for kvelden med en suser. VAR grep imidlertid inn og slo ned på en ørliten hands i forkant. TV-bildene viste at ballen så vidt spratt innom hånden til spanjolen før han dunket den i krysset.

3-0 skulle komme likevel. Werner ble spilt fri av Mateo Kovacic, og inne i boksen var den utskjelte tyskeren svært leken med to rappe skuddfinter. Avslutningen gikk inn via hansken til tidligere Chelsea-målvakt Thibaut Courtois.

Mellom annulleringen og Werner-målet hadde Benzema headet en Real-ball i tverrliggeren. Han skulle senere bli helt sentral.

Også for en uke siden slo Benzema til med to hodemål. I forrige måned senket han Paris Saint-Germain med en scoringstrippel i mesterligaens åttedelsfinale. I alt står han med 38 mål på 38 kamper i ulike turneringer denne sesongen.

Semifinalene spilles 26.-27. april og 3.-4. mai. Der får Real Madrid hjemmefordel i returoppgjøret. Finalen går på Stade de France i Saint-Denis 28. mai.

