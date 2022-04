Trøblete avslutning for Hovland i US Masters

Ni hull på par, fire birdier, tre bogeyer – og en dobbeltbogey ble fasiten for det norske golfesset i siste runde søndag. Han gikk sammen med regjerende mester Hideki Matsuyama på runden på Augusta-banen i Georgia.

Med birdier på hull 13 og 14 så Hovland ut til å kunne avansere noe på resultatlistene.

Trøbbel på slutten

Men på det 18. og siste hullet – med par på fire slag – ville det seg ikke for nordmannen.

Det første slaget havnet delvis ute i skogen til høyre for fairwayen, og det neste brukte han på å komme seg inn på banen igjen. Slag tre så ut til å kunne bringe ballen inn på greenen, men den rullet ned fra kanten. Fjerde slag brakte ham innen mulighet for å senke putten på neste, men det glapp så vidt på det femte slaget. En putt fra kort avstand førte ham til to over par og dobbeltbogey.

Hovland har en delt 21.-plass som bestenotering i turneringen fra i fjor. I år ble det 27. plass.

Comeback for Woods

Legendariske Tiger Woods avsluttet med å gå seks slag over par på den siste runden. Totalt havnet han på 13 slag over par – og på en 47.-plass.

46-åringen gjorde denne uken comeback på PGA-touren etter en stygg bilkrasj i California i fjor. Han fikk ødelagt det ene beinet såpass mye at man vurderte amputasjon. Han har i etterkant vært klar på at han nok aldri kan komme tilbake som heltidsproff, men at han vil spille utvalgte turneringer.

Verdensener Scottie Scheffler gikk i likhet med Hovland på en smell på det siste hullet med skikkelig uflaks i puttingen, og han endte med en dobbeltbogey der. Det holdt likevel i massevis til seier i turneringen, med ti slag under par.

Nordirske Rory McIlroy gikk søndagens desidert beste runde, åtte slag under par. Med sju slag under par totalt endte han på andreplass.

---

FAKTA

US Masters menn (20 mill. dollar) i Augusta, Georgia. Årets første majorturnering for menn, sluttstillingen etter fjerde runde søndag.

1) Scottie Scheffler, USA 278 (69-67-71-71), 2) Rory McIlroy, Nord-Irland 281 (73-73-71-64), 3) Shane Lowry, Irland 283 (73-68-73-69), 3) Cameron Smith, Australia 283 (68-74-68-73), 5) Collin Morikawa, USA 284 (73-70-74-6) Corey Conners, Canada 285 (70-73-72-70), 6) Will Zalatoris, USA 71-72-75-67 (285), 8) Sungjae Im, Sør-Korea 287 (67-74-71-75), 8) Justin Thomas, USA 287 (76-67-72-72), 10) Cameron Champ, USA 288 (72-75-71-70), 10) Charl Schwartzel, Sør-Afrika 288 (72-69-73-74).

Norsk: 27) Viktor Hovland, Norge 292 (72-76-71-73).