Mot ja til skiflyging for kvinner – stornasjoner har snudd

Dermed går det mot at Maren Lundby og resten av verdenseliten i kvinnehopp kan innkassere en seier det fra norsk side har vært kjempet hardt for i mange år.

Onsdag møtes hoppernes verdenscupkomité til kalendermøte. Der er landslagssjef Clas Brede Bråthen Norges representant. På det tilsvarende møtet for ett år siden ble Norges forslag om skiflyging for kvinner, med en finale i Raw Air, nedstemt.

Ni av de 16 stemmeberettigede vendte da tommelen ned. Blant dem var store hoppnasjoner som Østerrike, Tyskland, Slovenia og Japan. Det kom overraskende på mange.

Nå tyder mye på at onsdagens avstemning vil få et annet utfall.

– Nå har hopp igjen jobbet godt inn mot dette møtet, og jeg har i løpet av helgen hatt samtaler med tre av mine kolleger, skipresidentene i Østerrike, Slovenia og Tyskland. Både Østerrike og Tyskland har overfor meg bekreftet at de vil støtte vårt forslag, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Bekreftelse mandag

Den siste bekreftelsen fra østerriksk hold kom så sent som mandag.

– Jeg ble veldig glad da den siste tekstmeldingen tikket inn i formiddag fra den nyvalgte skipresidenten der nede, om at de støtter Norges forslag, sier Røste.

– Betyr det at du nå føler deg veldig trygg på at det kommer et ja til skiflyging for kvinner onsdag?

– Man kan aldri føle seg helt trygg, men nå er jeg veldig optimist med tanke på at kvinnene endelig skal få lov til å fly. Det har vi fra Norges side jobbet aktivt for i flere år. Vi mener det er langt på overtid, sier Røste og kaller et eventuelt ja onsdag for en viktig seier.

Dersom planene nå blir en realitet, vil det etter all sannsynlighet legges opp til et skiflygingsrenn i Vikersund med et begrenset antall utøvere. De øvrige detaljene gjenstår å få på plass.

Maren Lundby har vært blant de fremste forkjemperne for at kvinnehopperne skal få slippe til i skiflygingsbakkene.

– Om det skal stemmes over nok en gang, blir jeg veldig overrasket om nasjoner som Østerrike, Slovenia, Japan og Tyskland stemmer imot igjen. De har de beste hopperne i verden, og om de stemmer imot, da henger ikke systemet sammen. Da snakker ikke utøvere og ledere samme språk, og det er bare tragisk, sa hun til NTB for en tid tilbake.

Arbeidsgruppe med anbefalinger

Skipresident Røste har den siste tiden ledet en arbeidsgruppe som har sett på nordisk skisports framtid. Den leverte sin endelige rapport i slutten av mars. En av anbefalingene der handler om nettopp den videre utviklingen av hopp for kvinner.

Arbeidsgruppen har i den anledning lagt fram tre konkrete forslag.

– Det ene er skiflyging. Det andre er at nasjoner som arrangerer herrehopprenn også må forplikte seg til å arrangere kvinnehopprenn. Det tror vi kan gjøre terminlisten og produktet kvinnehopp enda bedre, sier Røste.

– Det tredje er at det må innføres en turnering også i Mellom-Europa, sånn som vi har i Raw Air, tilføyer han.

Forslagene skal opp til diskusjon i tiden som kommer.

