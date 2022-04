«Shampo» ferdig i Vålerenga: – Bra med en pause

«Espen Knutsen har informert styrene i klubben om at han ikke ønsker å forlenge sin avtale med Vålerenga Ishockey. Og med det takker en av klubbens største legender for seg», opplyser klubben i en pressemelding.

Knutsen var hovedtrener i ti sesonger fra 2006. Deretter var han assistent i fire år ved siden av Roy Johansen. 2021/22-sesongen startet han som assistent for Kenneth Larsen før han tok over rollen som hovedtrener i slutten av november.

– Etter så mange år i Vålerenga er det bra for begge parter å få en pause fra hverandre nå. Jeg har hatt noen fantastiske år i klubben og ønsker naturligvis spillere og hele apparatet rundt lykke til videre, sier Knutsen.

Takker for støtten

– Sønnen min spiller hockey for Vålerenga, så jeg kommer fortsatt til å bli å se jevnlig på Jordal. Jeg ønsker også å takke supporterne våre for støtten de gir laget i både medgang og motgang – den har alltid betydd utrolig mye for oss, legger han til.

Knutsen spilte 177 seriekamper for Vålerenga. Han scoret 137 mål og hadde 131 assist.

Vålerenga røk ut i kvartfinalen i NM etter tap for Storhamar i slutten av mars.

Flere endringer

Også sportssjef Frikk Juell har sagt opp. Dermed må klubben på jakt etter to nye roller inn mot neste sesong.

– Vi har i flere runder forsøkt å få Frikk til å fortsette som sportssjef hos oss og finner det sterkt beklagelig at han ønsker å finne nye utfordringer utenfor Vålerenga, sier styreleder Arnold Nybo.

VIF starter opp igjen med trening etter påske.

---

Dette er ishockeyprofilen Espen Knutsen:

* Alder: 50 år (født 12. januar 1972)

* Kallenavn: «Shampo»

* Klubber som spiller: Djurgården, Columbus Blue Jackets, Anaheim Mighty Ducks, Vålerenga.

* Klubb som trener: Vålerenga

* Meritter: Tre NM-titler med Vålerenga og én SM-tittel med Djurgården som spiller. To NM-titler som Vålerenga-trener.

* Offisielle landskamper: 40

* NHL-kamper: 207

* Aktuell: Forlenger ikke sin kontrakt med Vålerenga.

---