Svakt Woods-spill i skadecomebacket: – En seier at jeg kunne spille

46-åringen gjorde denne uken comeback på PGA-touren etter en stygg bilkrasj i California i fjor. Han fikk ødelagt det ene beinet såpass mye at man vurderte amputasjon. Han har i etterkant vært klar på at han nok aldri kan komme tilbake som heltidsproff, men at han vil spille utvalgte turneringer.

Tross det høye tallet, var ikke Woods nedstemt etterpå. han mener det nesten var en seier i seg selv å være til stede.

– Jeg har ikke spilt mitt beste, men det å ha støtte fra fansen kan ikke beskrives. Spesielt med tanke på hvor jeg var for et år siden og hvordan utsiktene mine var da, sa han til Eurosport.

– At jeg kan spille her og gjennomføre fire runder er bare positivt, fortsatte han.

Golfikonet startet årets turnering flott da han gikk ett slag under par på sin første runde med profesjonell golf siden november 2020. Det var nettopp i US Masters. Woods fikk applaus og jubel for hver birdieputt som fant koppen.

Runde to gikk imidlertid tyngre for Woods, som måtte ta til takke med å være ett slag over par foran lørdagens runde. Der ble det hele seks slag over par, før han på siste runde gjorde det samme.

Det var spesielt puttingen som sviktet ham. han har gjennom hele sin karriere vært kjent for sin sterke puttestatistikk.

Det er ikke kjent hva som er neste steg for Woods etter turneringen på Augusta-banen.

