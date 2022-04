Søndagens direkte TV-sport

07.00: Motorsport, Formel 1: Australia Grand Prix i Melbourne, VM-runde 3 av 23. (Vsport1)

12.00: Motorsport, VM motocross, 1. runde av MXGP fra Trentino. (Eurosport N)

13.00: Fotball, skotsk Premier League menn (33. runde, siste før delingen): St. Mirren – Rangers fra St Mirren Park i Paisley. (Vsport2)

13.00: Sykling, Amstel Gold Race. (Eurosport 1, TV2 Sport1)

13.30: Poker, NM i poker 2022 fra Dublin, Irland. Main Event, finalebord. (TV2 Sport2)

14.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (22. runde): Wetzlar – Magdeburg. (Vsport+)

14.40: Hestesport, verdenscupfinale i sprangridning fra Leipzig. (NRK1, SVT1)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (2. runde): Grorud – Fredrikstad fra Grorud Arctic Match. Begge lagene spilte 2-2 i sine åpningskamper. (Eurosport Pluss1)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (32. runde, 15.00): Norwich – Burnley fra Carrow Road. (TV2 Sport Premium2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (29. runde): Bochum – Leverkusen fra Ruhrstadion. (Vsport1)

16.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (22. runde): Minden – Kiel. (Vsport+)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (29. runde): Eintracht Frankfurt – Freiburg fra Deutsche Bank Park. (Vsport1).

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (32. runde): Manchester City – Liverpool fra Etihad Stadium. Vi er rett og slett framme ved en mulig seriefinale. Ingenting blir avgjort, men vi kan få en ny serieleder. (TV2 Sport Premium).

17.45: Motorsport, MotoGP. Amerikas Grand Prix. Moto3 race. (Vsport3)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (2. runde): Tromsø – HamKam fra Alfheim stadion. (Eurosport N). Kristiansund – Sarpsborg, Rosenborg – Odd, Sandefjord – Bodø/Glimt, Strømsgodset – Molde, Vålerenga – Haugesund. (Samlesending MAX, enkeltkamper på Eurosport Pluss og TV2 Play)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (31. runde): Elche – Real Sociedad fra Estadio Manuel Martínez Valero. (TV2 Sport1)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (29. runde): RB Leipzig – Hoffenheim fra Red Bull Arena. (Vsport1)

19.30: Ishockey, NHL: Washington Capitals - Boston Bruins fra Capital One Arena. (Vsport2)

20.00: Fotball, Eliteserien menn (2. runde): Viking – Aalesund fra SR-Bank Arena i Stavanger. (MAX)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (31. runde): Levante – Barcelona fra Ciudad de Valencia. (TV2 Sport1)

21.00: Motorsport, IndyCar Series. Grand Prix of Long Beach. (Vsport+)

22.05: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins - Nashville Predators fra PPG Paints Arena. (Vsport3)

23.00: Golf, Golf, US Masters menn (20 mill. dollar) i Augusta, Georgia. Årets første majorturnering for menn med Viktor Hovland og hele stjernegalleriet på plass. Siste spilledag. Best av alle på tredjerunden var australieren Cameron Smith, som gikk den på fire slag under par. Det brakte ham opp på andreplass totalt, med seks slag under par. Fortsatt leder verdensener Scottie Scheffler fra USA, ni slag under par. Lørdag var det bare ti plussgrader i Augusta. (MAX, Eurosport N)

23.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - LA Kings fra Xcel Energy Center i St. Paul. Er det her Mats Zuccarello skal nå 500 målpoeng? (Vsport1). Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres fra Amalie Arena. (Vsport2)

01.00: Curling, VM menn i Las Vegas, Nevada: Finale. (Vsport+, SVT2)

