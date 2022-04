Leclerc suveren i Australias Grand Prix – Verstappen brøt igjen

Regjerende verdensmester Verstappen var på 2.-plass da han snaut 20 runder før slutt fikk beskjed om å kjøre til siden og stoppe. Årsaken var at det veltet røyk ut av Red Bull-førerens bil, og banemannskapene stormet til for å slukke en brann.

– Jeg lukter en rar væske, sa Verstappen over teamradioen.

Nederlenderen vant den forrige VM-runden i Saudi-Arabia, men ble søndag stående med null poeng for annen gang på tre løp denne sesongen. Han er nede på sjetteplass i VM-sammendraget.

– Vi er allerede milevis bak. Jeg vil ikke snakke om VM-tittelen nå, jeg ønsker bare å fullføre løp. Dette er frustrerende og uakseptebelt. Slike ting kan ikke skje når man vil kjempe om tittelen, sa Verstappen til BBC.

– Vi vet ennå ikke hva som gikk galt. Det kan ha noe med drivstoffet å gjøre. Det er veldig frustrerende, og vi hadde heller ikke fart til å konkurrere med Charles i dag, sa Red Bull-sjef Christian Horner til Sky Sports.

– For en bil!

Leclerc hadde beste startposisjon i Melbourne og ledet fra start til mål foran et rekordstort publikum. Han var aldri alvorlig truet på vei mot sin annen seier for sesongen, og han sikret også et ekstrapoeng med løpets raskeste runde. Han har nå 34 poengs luke til nærmeste konkurrent, George Russell.

– Ærlig talt, for en bil! Dette var min første seier hvor vi hadde full kontroll. Dekkene var gode, og vi tok godt vare på dem. Nå begynner jeg å tro på at vi kan ta VM-tittelen, sa Leclerc.

Det er 15 år siden en Ferrari-fører ble mester, men nå er 24-åringen fra Monaco favoritt.

Verstappens Red Bull-lagkamerat Sergio Pérez holdt unna for Mercedes-bilene og tok 2.-plassen. Han var over 20 sekunder bak Leclerc, men holdt George Russell og Lewis Hamilton bak seg.

– Fartsmessige var vi langt bak rivalene, men det ble pallplassering likevel. Vi var litt heldige et par ganger, men dette var et greit utfall, sa Russell.

Gretten

Hamilton var gretten mot slutten av løpet, da det var klart at det bare ble fjerdeplass.

– Hei, gutter, dere har satt meg i en veldig vanskelig posisjon, meldte han over teamradioen.

Han var mildere i uttalelsene da han ble intervjuet av Viaplay etter løpet.

– Vi fikk et godt resultat som lag, og George gjorde en god jobb. Vi ventet ikke at vi skulle havne så høyt oppe. Vi mangler fortsatt litt fart, men jeg håper på bedring til neste løp, sa han.

Ferrari-bilene har dominert så langt i år, men Leclercs lagkamerat Carlos Sainz fikk en dårlig søndag. Han fikk ikke opp farten, ble forbikjørt av flere biler på første runde og snurret deretter ut av løpet. Da var han helt nede på 14.-plass.

Alex Albon kjørte nesten hele løpet på samme dekk og ventet til siste runde med det obligatoriske depotbesøket. Det holdt til 10.-plass og Williams-stallens første poeng for sesongen.

Søndagens utgave av Australias Grand Prix var den første siden 2019 etter at løpet de to siste år ble avlyst på grunn av koronatiltak. Det ble registrert 420.000 tilskuere i løpet av helgen.