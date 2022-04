Bodø/Glimt sikret sesongens første seier tross skadeforfall før Roma og VIF-kamper

Etter 13 minutter kom Victor Boniface fri utenfor sekstenmeteren, før han slo en vakker tunnel på Sander Foss og hamret ballen i hjørnet.

– Det var meningen. Jeg så at det var rom der, sa Boniface til Discovery om tunnelen.

Etter 68 minutter utlignet Deyver Vega for Sandefjord, men sju minutter senere ble Ulrik Saltnes matchvinner.

– Det er en motstander vi har slitt med lenge, men det var en OK prestasjon i dag og det er deilig å vinne kampen. Vi fortjente å vinne, men det var ikke en optimal prestasjon, sa Saltnes etter kampen.

Det var nordlendingenes første seier for sesongen etter uavgjortkampen mot Rosenborg i den første serierunden. Triumfen kom imidlertid ikke uten en viss bismak.

Kaptein Brede Moe takket for seg etter 31 minutter. Han hadde en lårhøne fra 2-1-seieren mot Roma torsdag og var usikker. Fem minutter senere måtte også Amahl Pellegrino forlate banen etter en smell tidligere i kampen.

Sandefjord kom fra 3-1-seier mot Haugesund. Der sto Alexander Ruud Tveter bak alle målene, men hattrick-helten var ikke med mot Glimt.

Tunnel

Glimt tar imot Vålerenga hjemme i neste runde. Før det venter Roma i returkampen i kvartfinalen av conferenceligaen. Sandefjord møter nyopprykkede HamKam på Hamar.

Elias Hagen vant ballen på midtbanen og fant Boniface, som slo tunnelen før han avsluttet med et knallhardt tåskudd i hjørnet.

Glimt fortsatte å skape farligheter uten å få noe særlig mot seg fra et tamt Sandefjord. De gulkledde og Boniface kom til flere store muligheter uten å få ytterligere uttelling.

I 2. omgang var oppskriften det samme fra gjestene fra nord. Både Hugo Vetlesen, Saltnes og Boniface hadde alle store muligheter til å doble ledelsen, men en god Jacob Storevik og unøyaktighet hos Glimt gjorde at Sandefjord stadig var med i kampen.

Utligning og ny ledelse

Det takket vertenes angrep for da de kombinerte fint ved Vegas utligning. Aleksander Nilsson slo et innlegg fra dypt i banen, som snek seg rundt alle Glimt-forsvarerne og fant vega på bakerste stolpe. Costaricaneren headet ballen i mål via stolpen bak Nikita Haikin.

– Vi ville virkelig vinne denne kampen. Vi mister kampen litt i 1. omgang, men jeg synes det var en åpen kamp. Nå er det å snu det så fort som mulig, sa Vega etter kampen.

Eter scoringen tok Glimt igjen tak i kampen, og noen minutter senere var de igjen i ledelsen. De kombinerte fint og Saltnes fikk stå helt alene på bakerste stolpe. Han hamret ballen opp i hjørnet, utakbart for Storevik.

I målsekvensen ble Sandefjords Foss liggende og vri seg i smerter etter et sammenstøt med Runar Espejord. Det så ut til at 23-åringen fikk problemer med kneet, og det måtte båre til for å få ham av banen.

I etterkant fikk Sivert Gussiås en enorm mulighet inne i Glimt-feltet, men spissen greide ikke å stokke beina og ballen ble klarert.

Skjætrorsdag skal laget spille returkampen mot Roma i Italia, mens Vålerenga kommer tl Bodø mandag 2. påskedag.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 2

Sandefjord – Bodø/Glimt 1-2 (0-1)

Release Arena, Sandefjord: 4306 tilskuere.

Mål: 0-1 Victor Boniface (12), 1-1 Deyver Vega (66), 1-2 Ulrik Saltnes (75).

Dommer: Kai Erik Steen, Østsiden Askøy.

Lagene:

Sandefjord (4-3-3): Jacob Storevik – Mats Haakenstad, Jesper Taaje, Sander Moen Foss (Quint Jansen fra 78.), Ian Smeulers – Sander Risan Mørk (Harmeet Singh fra 56.), William Kurtovic, Aleksander Nilsson – Mohamed Ofkir (Deyver Vega fra 57.), Sivert Gussiås, Franklin Nyenetue (Keanin Ayer fra 90.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe (Gaute Vetti fra 31.), Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen (Anders Konradsen fra 72.), Elias Kristoffersen Hagen, Ulrik Saltnes – Gilbert Koomson (Ola Solbakken fra 72.), Victor Boniface (Runar Espejord fra 72.), Amahl Pellegrino (Sondre Sørli fra 36.).

