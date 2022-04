Lørdagens direkte TV-sport

07.25: Langrenn, Ylläs-Levi i Finland, 70 km klassisk, siste renn i Ski Classics denne sesongen (14 av 14): Menn 07.35, kvinner 07.40. Andreas Nygaard har allerede vunnet klassen for menn, mens det ennå er spenning i kvinneklassen. Der kan Britta Johansson Norgren ta sin sjette sammenlagtseier. Den 39 år gamle svensken annonserte fredag at dette også blir hennes siste renn på dette nivået. (NRK1, SVT1)

07.45: Motorsport, Formel 1. Kvalifisering til Australia Grand Prix. (Vsport1)

11.45: Innebandy, NM-finaler i Apalløkka: Kvinner: Tunet – Grei 12.00. Menn: Tunet – Greåker 14.30. (TV2 Sport1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (32. runde): Everton – Manchester United fra Goodison Park. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (29. runde): St. Pauli – Werder Bremen fra Millerntor-Stadion i Hamburg. (Vsport1)

13.30: Poker, NM i poker 2022 fra Dublin, Irland. Main Event dag 4. (TV2 Sport2)

13.45: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (41. runde): Sheffield United – Bournemouth fra Bramall Lane. (Vsport2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (29. runde): Bayern München – Augsburg fra Allianz Arena. (Vsport1), Köln – Mainz fra Rhein Energie Stadion. (Vsport+)

16.00: Fotball, Eliteserien menn (2. runde): Lillestrøm – Jerv fra Åråsen stadion. Bortelaget vant sin historiske åpningskamp over Strømsgodset, men her blir det kanskje hakket verre? (Eurosport N)

16.00: Fotball, Engelsk Premier League menn (32. runde): Arsenal – Brighton fra Emirates i London. (TV2 Sport Premium), Watford - Leeds United fra Vicarage Road. (TV2 Sport Premium2)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (41. runde): Swansea – Derby fra Liberty Stadium.(Vsport2)

16.00: Sykling, Baskerland rundt i Spania, verdenstouren (13 av 33): 6. og siste etappe, 135,7 km Eibar – Alto de Arrate med Andreas Leknessund i feltet. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, 1. divisjon menn (2. runde): Brann – Åsane fra Brann stadion i Bergen. Brann med storseier og Åsane med stortap i serieåpningen. For Kåre Ingebrigtsen (sportssjef i Åsane) blir det et gjensyn med sin gamle arbeidsgiver. (Eurosport N)

18.10: Håndball, Eliteserien menn (26. og siste runde): Elverum – Drammen fra Terningen arena. Elverum er for lengst seriemester, Drammen like klar sølvvinner, så dette blir en ren prestisjeduell i seriefinalen. (TV2 Sport1)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (32. runde): Aston Villa – Tottenham fra Villa Park. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (31. runde): Villarreal – Athletic Bilbao fra Estadio El Madrigal. (TV2 Sport Premium2)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (29. runde): Hertha Berlin – Union Berlin fra Olympiastadion. (Vsport1)

19.30: Motorsport, MotoGP. Kvalifisering til Amerikas Grand Prix. (Vsport3)

20.00: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (29. runde): Ajax – Sparta Rotterdam fra Amsterdam arena. (Vsport2)

20.00: Ishockey, NHL: Dallas Stars - New Jersey Devils fra American Airlines Cente. (Vsport+)

20.45: Hestesport, verdenscupfinale i dressurridning fra Leipzig, Tyskland. (NRK2)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (31. runde): Real Madrid – Getafe fra Santiago Bernabeu. (TV2 Sport Premium2)

21.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins - Washington Capitals fra PPG Paints Arena. (Vsport1)

21.05: Motorsport, IndyCar Series. Grand Prix of Long Beach, kvalifisering. (Vsport+)

22.20: Baseball, Major League Baseball: Philadephia Phillies - Oakland A’s fra Citizens Bank Park. (Vsport+)

23.00: Golf, US Masters menn (20 mill. dollar) i Augusta, Georgia (til 10/4). Årets første majorturnering for menn med Viktor Hovland og hele stjernegalleriet på plass. Im Sung-jae fra Sør-Korea topper turneringen etter første runde med fem slag under par. Tiger Woods, som spilte i sin første konkurranserunde på 508 dager, ligger på en delt tiendeplass. (MAX, Eurosport N)

00.00: Ishockey, NHL: Nashville Predators - Florida Panthers fra Bridgestone Arena. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers - Ottawa Senators fra Madison Square Garden. (Vsport1)

01.00: Motorsport, NASCAR Cup Series. Blue - EMU Maximum Pain Relief. (Vsport3)

04.00: Curling, VM menn i Las Vegas, Nevada: Semifinaler. (Vsport+, SVT1)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen