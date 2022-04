Hovland tre slag over par i Masters

Nordmannen startet på fire slag over par, og sammen med australske Min Woo Lee gikk han sin runde på ett slag under par.

Hovland hadde birdie på hull to, åtte, ti, elleve og det 13. Bogeyene kom på det første hullet, hull sju, ni og 15. Det ble en ufyselig affære hvor spillerne måtte ikle seg gensere på banen hvor det bare var rundt ti varmegrader.

– Det var kaldt der ute. Jeg vil si runden min var veldig stødig og jeg spilte veldig bra. Kanskje litt for mange bogeys. Jeg misset litt for mange steder hvor man ikke skal misse. Jeg synes jeg fikk noen gode putter også, og jeg følte jeg var veldig bra fra tee i dag i hvert fall, sa Hovland til Discovery.

– De tre hullene sju, ni og femten skulle jeg gjerne skulle hatt tilbake, sa Hovland.

Han vet ikke helt hvor han havner foran søndagens finalerunde, men han satser på å avansere. Det er i hvert fall meldt betydelig bedre vær enn tllfellet var lørdag.

– Jeg tror jeg vil klatre litt. Jeg fikk krympet avstanden oppover, og jeg skal ta med meg denne erfaringen, sa 24-åringen etter en foreløpig 28.-plass.

Dermed ligger han ikke an til å avansere særlig fra den delte 46.-plassen han sto med foran runden. Flere av de beste hadde ennå ikke startet på sine runder da Hovland var ferdig lørdag. Scottie Scheffler ledet etter to runder, og han er ni slag under par etter starten på sin runde.

[ Kriserunde for Hovland – landet akkurat på cutgrensen i US Masters ]

Dårlig start

Førsteslaget endte bak et tre, og han måtte bare spille seg inn på fairwayen igjen. Dermed måtte han kjempe for å klare par på hullet og endte opp med en bogey.

Han hadde likevel en bedre start enn dagen tidligere. Da fikk han en dobbelbogey på åpningshullet.

Fredag fikk Hovland eagle på det åttende hullet, men han måtte nøye seg med birdie lørdag. Han spilte seg inn og hadde elleve meter for eagleputten. Den endte en drøy halvmeter unna, men rundens annen birdie var derimot sikret.

[ Hovland nær hole-in-one i US Masters – på par etter ujevnt spill ]

Fem birdier

På hull 13, et par fem-hull kom dagens femte birdie som sendte ham to slag over par for runden. Det skulle imidlertid ikke holde.

Han spilte seg til ny birdiemulighet på det 14. hullet, men forsøket fra snaue fem og en halv meter ble for kort. Hovland måtte derimot se sin fjerde bogey på det 15. hullet hvor man måtte bruke seks slag.

På det neste siste hullet rullet ballen så vidt ved siden av hullet på birdieputten, og han avsluttet de to siste hullene med par.

[ Woods med stødig Masters-runde i comebacket ]