Fiasko for United i mesterligajakten – tapte for Lampards Everton som tok etterlengtede poeng

Gordons avslutning via en uheldig Harry Maguire ble den avgjørende scoringen i det som var en svak forestilling av de røde. Tapet plasserer Manchester United på 7.-plass med potensielt seks poeng bak 4.-plassen med sju kamper igjen av sesongen.

Fred, som har vært blant de rødkleddes beste spillere den siste tiden, måtte av med skade og ble erstattet av Paul Pogba. Juan Mata fikk sine første Premier League-minutter for sesongen for laget som kun har én seier på sine fem siste forsøk.

Manchester United kom til Goodison Park med scoring i de 16 siste bortekampene i Premier League og fikk denne rekken brutt.

Frank Lampard og Everton, som sto med seks tap på de sju siste seriekampene, fikk et lite pusterom ned til Burnley på nedrykksplass. Avstanden der er fire poeng, men Burnley har én kamp mindre spilt. Sjansen for nedrykk er helt reelt for Lampards menn. Leicester, Liverpool og Chelsea venter i de tre neste kampene.

Manchester United møter Norwich hjemme i neste runde.

[ Wood-straffe stoppet Newcastles tapsrekke ]

Everton-jubel

United hadde scoret minst ett mål i sine 16 siste bortekamper i Premier League. Mot Everton, som har sluppet inn 15 mål på de seks siste kampene, var det United som kom best i gang.

Marcus Rashford prøvde seg med et skudd fra distanse og en heading, men ved begge anledninger var keeper Jordan Pickford med på notene.

Så fikk Everton full klaff og 1-0 etter Gordons avslutning fra 20 meter. David de Gea så ut til å ha kontroll, men ballen endret retning i Harry Maguire og overrumplet sisteskansen.

Richarlison fikk også til en avslutning som endret retning like etter, men De Gea fikk bokset unna.

[ Manchester United skuffet igjen i poengtap – mesterligahåpet svekket ]

Holdt unna

Etter hvilen klarte ikke Manchester United å feste noe grep om kampen. Gordon fikk en ny mulighet, men traff ikke skikkelig med avslutningen.

Etter timen spilt begynte de rødkledde å nærme seg, og ballen var mer på Evertons banehalvdel. Defensive Nemanja Matic ble byttet ut med Mata, og Ralf Rangnick menn gjorde det de kunne, men det åpnet også opp for Everton. En feil fra Maguire gjorde at det nesten sto 2-0, og Richarlison var centimetre unna å få med seg ballen alene med keeper.

En sluttspurt ble satt inn av bortelaget, men Pickford og Everton-forsvaret sto imot avslutninger fra blant annet Maguire og Aaron Wan-Bissaka.

På overtid fikk Ronaldo muligheten, men hans avslutning ble reddet godt av Pickford. Det var bortelagets andre skudd på mål i den andre omgangen.

[ ESPN: United går for Erik ten Hag som manager ]