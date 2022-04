Lundby fikk årets Peer Gynt-pris: – Noe jeg aldri hadde sett for meg

Totningen får prisen for sitt engasjement for likestilling i hoppsporten og åpenhet rundt kroppspress.

– Det føles veldig bra, litt rart, men veldig artig og fint å bli satt pris på. Det er noe jeg aldri hadde sett for meg, sier Lundby til NRK.

«Årets Peer Gynt» går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet.

– Maren var et soleklart valg. Hun er en av de største stemmene for likestilling innen idretten og en stor rollemodell. Hun har fått til historiske endringer innen hoppsporten. Hun er derfor en verdig vinner av Peer Gynt-prisen, sier leder Rune Støstad (Ap) i nominasjonskomiteen for hedersprisen.

Lundby har lenge markert seg i kampen for likestilling mellom mannlige og kvinnelige hoppere. I tillegg har hun vært opptatt av vektutfordringene i sporten. Selv droppet hun å konkurrere i vinter fordi hun ikke ville slanke seg på en uforsvarlig måte.

I fjor ble parautøveren Birgit Skarstein kåret til årets Peer Gynt.

