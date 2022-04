Krüger tok NM-gullet på 10 km fri teknikk

Harald Østberg Amundsen var i ledelsen stort sett gjennom hele løpet, men bakfra kom Simen Hegstad Krüger, og Lyn-løperen endte 1,0 sekunder foran i mål.

Det var hans andre individuelle NM-gull. I tillegg har han fem stafettseirer med Lyn. Krüger tok det forsiktig fra starten av og var 9,5 sekunder bak Amundsen ved runding etter halvgått distanse.

Så fikk Krüger opp dampen, og én kilometer ut på sisterunden hadde han tatt inn over halvparten av forspranget. To kilometer før mål var avstanden nede i 1,3 sekunder, og inspirert av de gode sekunderingene fikk han tatt ut det siste inn mot mål.

Johannes Høsflot Klæbo har tynt med trening i kroppen etter koronaavbrekket, og han var igjen 2,6 sekunder bak Amundsen på bronseplass etter en sterk avslutning.

Nærmere 400 løpere stilte til start på mila over fri teknikk. En sterk løper som Hans Christer Holund måtte nok en gang klare seg med en fjerdeplass. Lyn-løpere tok som kjent to fjerdeplasser under OL i Beijing tidligere i vinter. Han var 9,1 sekunder bak lagkameraten Krüger.

Nordtrønderen Ole Jørgen Bruvoll fra Lierne gikk inn til femteplassen, 11,9 sekunder bak, mens lovende Iver Tildheim Andersen fra Rustad tok sjetteplassen.

NM langrenn, 2. del på Lygna fredag:

Menn, 10 km fri teknikk:

1) Simen Hegstad Krüger, Lyn 21.38,5, 2) Harald Østberg Amundsen, Asker 0.01,0 min. bak, 3) Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen 0.03,6, 4) Hans Christer Holund, Lyn 0.09,2, 5) Ole Jørgen Bruvoll, Lierne 0.11,9, 6) Iver Tildheim Andersen, Rustad 0.14,1, 7) Finn-Hågen Krogh, Tverrelvdalen 0.15,6, 8) Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer 0.17,8, 9) Henrik Dønnestad, Gulset 0.21,3, 10) Jon Rolf Skamo Hope, Hyen 0.26,5.

398 utøvere fikk plassering.

Kvinner, 5 km fri teknikk:

1) Julie Myhre, Byåsen 11.54,2, 2) Kathrine Harsem, Varden Meråker 0,04,5 min. bak, 3) Marte Skaanes, Strindheim 0.07,7, 4) Maren Wangensteen, Øystre Slidre 0.10,3, 5) Anna Heggen, Svea 0.14,2, 6) Margrethe Bergane, Konnerud 0.25,0, 7) Tuva Anine Brusveen-Jensen, Lyn 0.25,9, 8) Maria Hartz Melling, Konnerud 0.29,6, 9) Ragnhild Haga, Åsen 0.30,4, 10) Magni Smedås, Lillehammer 0.30,7.