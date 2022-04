Hovland trøbler i US Masters – spiller for å greie cuten

Hittil har det vært en svært frustrerende fredag for Hovland på Augusta-banen i Georgia. Han fikk dobbeltbogey allerede på første hull, og problemene stoppet ikke der. Flere ganger har han måttet redde inn en bogey for å unngå full krise.

En birdie på tredje hull og en eagle på det åttende gjør at runden ikke er helt håpløs. 24-åringen har fem hull igjen og tåler ikke flere feilskjær. Grensen for cuten ligger an til å gå på tre slag over par, og det er akkurat der Hovland ligger i øyeblikket.

Han er sju slag bak ledende Im Sung-jae fra Sør-Korea.

Torsdag innledet han US Masters med en 72-runde. Det vil si at han gikk den på par.

I fjor fikk Hovland en marerittåpning på US Masters med trippelbogey allerede på første hull. Da hentet han seg inn og klarte cuten. Til slutt ble det en delt 21.-plass.

Turneringen på Augusta-banen i Georgia fortsetter lørdag og søndag.

