Woods med stødig Masters-runde i comebacket

Spillet plasserer Woods på en foreløpig delt niendeplass. På veien mot 71-runden noterte han tre birdier og to bogeyer. Det skiller i øyeblikket kun tre slag opp til teten.

Woods gikk de fem første hullene på par, men på det sjette kom den forløsende birdien. Den satt på et par 3-hull.

Før det hadde han to ganger vært svært nær birdie på det andre og femte hullet. Begge ganger sneiet ballen så vidt unna koppen.

Hans første tilbakeslag for dagen kom med bogey på hull åtte. Der gikk det med seks slag når han måtte bruke fem for å holde seg på par. Han gikk på en lignende smell på det 14. hullet.

Like før og kort tid etter plusset Woods på to birdier.

Feber

Interessen for årets Masters-turnering er ekstra høy på grunn av Woods-comebacket. Torsdagens runde er amerikanerens første i en tellende turnering siden november 2020.

Woods pådro seg omfattende skader i en alvorlig bilulykke i februar i fjor. Da var det høyst usikkert om golfverdenen kom til å se ham i aksjon igjen.

46-åringen skal ifølge rapportene ha vært god på treningsrundene foran turneringsstarten på Augusta-banen i Georgia. Woods bekreftet først tirsdag at han kom til å stille til start.

Flere tusen tilskuere fulgte hans treningsrunde mandag. Siden har Tiger-feberen bare økt.

Legende

Woods har vunnet US Masters fem ganger, og den siste triumfen kom i 2019. Han står med 109 triumfer på profesjonelt nivå. I alt har legenden vært verdensener i 683 uker og var det senest i oktober 2010.

Han deler rekorden på 82 seirer på PGA-touren med Sam Snead, som vant sin første i 1936 og sin siste i 1965.

Viktor Hovland gikk i gang på første hull like før klokken 20.30 norsk tid. Han er i skrivende stund på par etter sju hull. Han har spilt seg til to birdier og to bogeyer.

