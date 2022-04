Torsdagens direkte TV-sport

13.30: Poker, NM i poker 2022 fra Dublin, Irland. Main Event dag 2. (TV2 Sport2)

14.00: Fotball, UEFA Youth League: Dynamo Kyiev - Sporting CP fra Stadionul Giulești i Bucuresti. Her skal altså ungdomslaget fra Ukrainas hovedstad i aksjon. Det vekker oppmerksomhet. (TV2 Sport1)

14.30: Hestesport, verdenscupfinale i sprangridning fra Leipzig, Tyskland. (NRK2)

15.30: Sykling, Baskerland rundt i Spania, verdenstouren (13 av 33): 4. etappe, 185,6 km Vitoria-Gasteiz – Zamudio med Andreas Leknessund i feltet. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, gruppe F i Sandefjord: Norge – Kosovo. Dette blir altså Ada Hegerbergs etterlengtede comeback. Se omtale foran. (NRK1, NRK2 fra 19.00)

18.45: Fotball, Europaligaen menn, kvartfinaler 1. kamp: RB Leipzig – Atalanta fra Red Bull Arena. (Vsport1)

18.45: Fotball, Conferenceligaen menn, kvartfinaler 1. kamp: Feyenoord – Slavia Praha fra Stadion Feyenoord i Rotterdam. (Vsport2)

18.45: Håndball, Mesterligaen menn, 1. utslagsrunde 2. kamp: Szeged (Ungarn) – Flensburg-Handewitt (Tyskland). Det står 21-25 etter den første kampen. (Vsport+)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet menn, semifinale 6. kamp (best av 7): Sparta – Stavanger Oilers fra Sparta amfi. Stavanger leder 3-2 i kamper og kan sikre finaleplassen i denne kampen. (TV2 Zebra)

20.45: Håndball, Mesterligaen menn, 1. utslagsrunde 2. kamp: Paris-Saint-Germain – Elverum. Det endte 30-30 i den første kampen i Elverum. (Vsport+)

21.00: Fotball, Conferenceligaen menn, kvartfinale 1. kamp: Bodø/Glimt – Roma fra Aspmyra stadion. Da Roma var her i gruppespillet ble det 1-6 tap. Det blir vel neppe en reprise i kveld. (Viasat 4)

21.00: Fotball, Europaligaen menn, kvartfinaler 1. kamp : Eintracht Frankfurt – Barcelona fra Deutsche Bank Park. (Vsport1), West Ham – Lyon fra London Stadium. (Vsport2)

23.00: Baseball, Major League Baseball: New York Yankees - Boston Red Sox. (Vsport+)

23.30: Golf, US Masters menn (20 mill. dollar) i Augusta, Georgia. Årets første majorturnering for menn med Viktor Hovland i feltet. Og samtidig et stort comeback for sportens største navn, Tiger Woods. Første spilledag fra Augusta National Golf Club. (MAX)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers - Pittsburgh Penguins fra Madison Square Garden. (Vsport1)

01.30: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport2)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks - Calgary Flames fra SAP Center. (Vsport2)

04.55: Motorsport, Formel 1. Første treningsrunde foran Australia Grand Prix. (Vsport1)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen