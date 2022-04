Tap i første semifinale for Deila og New York

Deila og NYCFC hadde tatt turen helt nordvest i USA til Seattle for den første av to semifinalekamper.

Etter at Seattle tok ledelsen, utlignet New York City, men deretter handlet det meste om hjemmelaget.

– De var dødelige på mulighetene de fikk. Å få bortemålet var veldig viktig. Vi må vinne 2-0 på hjemmebane, og det har vi gjort mange ganger før, sa Deila etter kampen.

Etter 16 minutter ble Albert Rusnák spilt gjennom og satte ballen i mål like utenfor femmeteren.

Elleve minutter utlignet Thiago Andrade for New York. Han kombinerte med Valentin Castellanos på scoringen, og Deilas menn begynte å øyne håp om et godt resultat.

I etterkant tok imidlertid Seattle føringen igjen, og i det 34. minutt vartet Jordan Morris opp med en lekker scoring. Han mottok en pasning fra Cristian Roldán ved straffemerket og satte ballen hardt opp i høyre hjørne.

I andre omgang gikk Seattles Raúl Ruidíaz i bakken etter en duell med forsvarer Alexander Callens like foran mål. Etter en VAR-sjekk konkluderte dommeren med straffespark, og Nicolás Lodeiro var sikker og fastsatte resultatet.