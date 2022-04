Ruud har operert – satser mot Monte Carlo

Ruud har selv delt bilder fra økta i tannlegestolen på Twitter.

Ruud uttalte etter finaletapet mot Carlos Alcaraz i Miami Open at han har slitt med smerter i en tann i en periode.

Han droppet ATP 250-turneringen i Houston og prioriterte å fikse problemet. Nå venter storturneringen på grus i Monte Carlo, en Masters 1000-turnering, nivået under Grand Slam.

– Nå blir det nok et par dager med suppe. Beskjeden vi har fått, er at han skal ta det med ro et par dager. Dermed satser vi på å reise til Monte Carlo på søndag hvor han forhåpentligvis ikke skal spille før onsdag. Da får han et par gode treningsdager der nede, sier pappa og trener Ruud til TV 2.

