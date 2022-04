Reiten-forfall etter koronasmitte – Hasund fra start i Hegerbergs comeback

Reiten reiste til samlingen sammen med Chelsea-lagvenninne Maren Mjelde, som testet positivt ved ankomst og har vært isolert siden. Reiten har trent med laget, men torsdag morgen testet også hun positivt.

Presseansvarlig Halvor Lea melder til NTB at hun har lette symptomer.

Reiten skulle spilt venstre kant i Norges 4-4-2-formasjon. Vilde Hasund kommer inn på hennes plass.

Ellers er laget det samme som Martin Sjögren drillet på kamparenaen, med Hegerberg på topp sammen med lagkaptein Caroline Graham Hansen i sin første kamp for Norge siden 24. juli 2017.

Om hun scorer, blir det hennes første landslagsmål siden hun scoret i 2-1-seieren over Sveits i Skien 10. april for nesten fem år siden.

Ettersom Mjelde, Reiten og Synne Skinnes Hansen (syk) er uaktuelle, har Norge bare sju utespillere på benken.

Kosovos lag hadde et bussuhell ved ankomst til stadion i lett snødrev. Bussen svingte inn i taket på et oppbevaringsskur for handlevogner, og en rute på venstre side ble knust, men det så ikke ut som noen ble skadd av glasset.

---

Slik er lagene i Sandefjord:

Norge (4-4-2):

1 Cecilie Fiskerstrand – 4 Tuva Hansen, 7 Ingrid Syrstad Engen, 3 Maria Thorisdottir, 17 Julie Blakstad – 21 Karina Sævik, 8 Vilde Bøe Rise, 18 Frida Maanum, 9 Vilde Hasund – 10 Caroline Graham Hansen, 14 Ada Hegerberg.

Reserver: 12 Guro Pettersen, 23 Sunniva Skoglund – 2 Anja Sønstevold, 5 Guro Bergsvand, 13 Celin Bizet Ildhusøy, 15 Amalie Eikeland, 16 Lisa Naalsund, 19 Elisabeth Terland, 22 Nora Eide Lie.

Kosovo (4-5-1):

1 Florentina Kolgeci – 11 Edona Kryeziu, 5 Liridona Syla, 2 Edona Kastrati, 6 Bisarta Hisenaj – 7 Leonora Ejupi, 20 Viola Avduli, 4 Donjeta Halilaj, 8 Blerta Shala, 17 Ereleta Memeti (kaptein) – 10 Valentina Limani.

---