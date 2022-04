Qatar-rapport: Tvangsarbeid i selskaper Fifa har brukt

Tre av åtte sikkerhetsselskaper som Amnesty har vært i kontakt med, har blitt brukt av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Ett av disse selskapene brukes fortsatt, hevder Amnesty i rapporten.

Hos flere av selskapene er det dokumentert tvangsarbeid. Ansatte må jobbe ufrivillig og blir truet dersom de bryter med selskapets strenge regler, skriver NRK.

– Når vi finner så lett at de ikke jobber i henhold til loven, så viser det at de ikke har gjort jobben sin. De har nesten ikke gjort en jobb, og det viser hvor viktig det er å legge press på Fifa, sier generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs til kanalen.

Tvunget til arbeid

Rapporten viser til at sikkerhetsvakter ble tvunget til å jobbe under forhold som omtales som tvangsarbeid. Grensen på 60 arbeidstimer per uke ble jevnlig brutt, og ansatte fikk ikke fri på måneder eller år.

Dessuten får arbeiderne ulik lønn ut fra hvilket land de kommer fra, og de blir trukket i lønn dersom der er syke.

– Vi har snakket med 59 arbeidere og ingen av dem sier at «hos oss er det helt fint». I stedet snakker de om elendige boforhold, tvangsarbeid og arbeid utendørs i ekstrem hete på sommeren, sier Egenæs til VG.

Fifa: aksepterer ikke misbruk

Om lag 85 prosent av arbeiderne i sikkerhetssektoren jobber minst tolv timer daglig, og dette er tilfellet hos qatarske sikkerhetsselskaper som Fifa har brukt.

– Fifa aksepterer ikke noen form for misbruk av arbeidere i selskaper involvert i forberedelsene til VM 2022, svarer Fifa på kritikken.

En talsperson sier at det er gjennomført inspeksjoner. Disse avdekket problemer som er tatt tak i. Fifa skriver til NRK at «vi er ikke redde for å ta sterke grep mot slike selskaper i samarbeid med arbeidsdepartementet».

Qatar innrømmer brudd

Qatar innrømmer at arbeidere ble utnyttet mens de jobbet for Fifa i forberedelsene til fotball-VM, skriver nyhetsbyrået AP.

– Disse bruddene er helt uakseptable og førte til en rekke tiltak, som at flere selskaper ble ført opp på en tilsynsliste og en svarteliste for å unngå at de jobber med framtidige prosjekt, inkludert for Fifa, heter det i en uttalelse fra VM-arrangøren.

Kritisk til Amnesty

Qatars arbeidsdepartement mener likevel Amnesty er selektive i hvilke saker som bringes fram i lyset og ikke nevner de «tusenvis av suksesshistoriene som fungerer som bevis for Qatars fremgang».

– Qatar har gjentatte ganger sagt at systematisk reform er en langsiktig prosess og å endre atferden til alle selskapene tar tid. Realiteten er den at ingen annet land har kommet så langt, så fort, men for noen vil ikke tempoet i endringene være raskt nok, skriver departementet i en epost til NRK.

