Fiskerstrand jager perfeksjon i skyggen av Hegerberg

Cecilie Fiskerstrand holdt nullen i de fem første VM-kvalifiseringskampene før debutanten Rugile Rulyte fikk gjøre det i Armenia. Med 16 av 18 mulige poeng og 34-0 i målscore er Norge veldig godt på vei mot neste års VM-sluttspill i Australia og New Zealand.

Torsdag er Fiskerstrand tilbake i målet, til sin 43. landskamp. 26-åringen har fått den vanskelige oppgaven med å følge opp tradisjonen etablert av Bente Nordby og videreført av Ingrid Hjelmseth med å sørge for at Norges kvinnelandslag har en keeper i verdensklasse.

Hun er klar på at hun forstår at landslagssjef Martin Sjögren vil gi flere muligheten til å dekke det norske målet.

– Det er viktig at vi har flere keepere med kamper. Jeg var heldig og fikk noen kamper innimellom da det var Ingrid Hjelmseth som spilte. Det gir en trygghet for meg og hele keeperteamet at om det skulle skje noe så er man klar, sier Fiskerstrand foran Kosovo-kampen.

Sunnmøringen har vært uslåelig så langt i kvalifiseringen, men har fått veldig god hjelp av lagvenninnene. Ifølge Uefas statistikk har hun bare måttet stoppe sju avslutninger mellom stengene.

Statistikken sier at Norge så langt i kvalifiseringen har 139-29 i avslutninger og 58-7 i avslutninger mellom stengene. Armenia fikk i løpet av to 0-10-tap ikke til en eneste avslutning på Norges mål.

Overtak

Nærmest å overliste Fiskerstrand var Norges skarpeste rival Belgia, da tidligere Vålerenga-spiller Tine De Caigny nikket i stolpen på Ullevaal, i en kamp Norge vant 4-0. Siden innbyrdes oppgjør avgjør ved poenglikhet, gir den seiersmarginen de norske et massivt overtak i kampen om gruppeseier.

Mest sannsynlig kommer Norge til bortekampen mot Belgia i september med tre poengs forsprang, og da kan bare et tap med minst fire måls margin fravriste Norge gruppeseieren.

For at det regnestykket skal gå opp må de øvrige kampene vinnes. Det betyr at Kosovo (torsdag), Polen (tirsdag) og Albania (i september) må slås på norsk jord.

I VM-kvalifiseringskamper på hjemmebane har Norge en ufattelig statistikk: 33 seirer og ett tap på 34 kamper. Det ene tapet kom mot Nederland i 2014, da Norge allerede var VM-klar som gruppevinner.





Det var for øvrig Ada Hegerbergs forrige VM-kvalifiseringskamp.

Lenge siden

Den 26-årige stjernespissen spiller torsdag sin 67. landskamp. Det skjer 1718 dager etter den forrige. Om hun scorer, skjer det tre døgn før femårsdagen for hennes 38. og forrige landslagsmål.

– Det blir en tøff oppgave, så jeg er glad jeg står på andre siden, sier Fiskerstrand om Hegerbergs comeback.

Hegerberg tok landslagspause som 22-åring. Siden da har hun vunnet Ballon d'Or, flere Champions League-finaler og blitt tidenes mestscorende kvinne i mesterligaen, samt kjempet seg tilbake etter en langtidsskade.

På landslaget har hun spilt 532 minutter siden sin forrige scoring. Comebacket skjer for øvrig på samme arena der Hegerberg spilte sin forrige hjemmelandskamp, 0-1-tapet for USA i Sandefjord 11. juni 2017.

