Onsdagens direkte TV-sport

13.30: Poker, NM i poker 2022 fra Dublin, Irland. Heads Up - finale. (TV2 Sport2)

14.00: Sykling, Baskerland rundt i Spania, verdenstouren (13 av 33): 3. etappe, 181,7 km Llodio – Amurrio med Andreas Leknessund i feltet. (Eurosport 1)

14.00: Darts, VM fra Lakeside Country Club i Frimley Green, Storbritannia. (Eurosport N)

18.00: Fotball, NM menn (2021), semifinale: Molde – Strømsgodset fra Aker stadion. Her blir første finalist klar til cupfinalen som skal spilles 1. mai for fjorårets cup. Strømsgodset var sist i finale i 2018, Molde i 2014. I seriestarten sist helg slo Molde VIF 1-0, mens Godset tapte 0-1 for Jerv i Grimstad. (NRK2)

18.00: Curling, VM menn i Las Vegas, Nevada, grunnspillet, 12. økt: Canada – Sverige. (SVT2)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (fra 26. runde): Augsburg – Mainz fra WWK Arena. (Vsport1)

18.45: Håndball, Mesterligaen menn, 1. utslagsrunde 2. kamp: Veszprém (Ungarn) – Vardar Skopje (Nord-Makedonia). Det står 30-22 etter første kamp. (Vsport2)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet menn, semifinale 4. kamp (best av 7): Storhamar – Stjernen fra CC-Arena i Hamar. Storhamar leder 2-1 i kamper. (TV2 Zebra)

20.30: Fotball, engelsk Premier League menn (fra 19. runde): Burnley – Everton fra Turf Moor. (TV2 Sport Premium2)

20.45: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (utsatt kamper): Middlesbrough – Fulham fra Riverside Stadium. (Vsport1)

20.45: Håndball, Mesterligaen menn, 1. utslagsrunde 2. kamp: Montpellier (Frankrike) – Porto (Portugal). Det står 29-29 etter første kamp. (Vsport2)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn, kvartfinaler 1. kamp: Chelsea – Real Madrid fra Stamford Bridge. (TV2 Sport1), Villarreal – Bayern München fra Estadio El Madrigal. (TV2 Sport Premium)

23.00: Curling, VM menn i Las Vegas, Nevada, grunnspillet, 13. økt: Norge – Finland. (Vsport+)

01.30: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets - Detroit Red Wings fra Canada Life Centre. (Vsport1), Washington Capitals - Tampa Bay Lightning fra Capital One Arena. (Vsport2)

