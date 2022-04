Maradonas «Guds hånd»-drakt til salgs – kan gå for titalls millioner

Den avdøde legenden scoret to av de mest minneverdige målene i fotballhistorien i kvartfinalekampen som Argentina vant 2-1 i 1986.

Først var han oppe med hånden i duell med Englands keeper Peter Shilton, hvor dommeren trodde han brukte hodet.

– Litt med hodet til Maradona og litt med Guds hånd, svarte Maradona selv om målet i etterkant.

Deretter driblet den lille argentineren av nesten hele England-laget før han satte ballen forbi Shilton. I 2002 ble scoringen kåret til århundrets mål i en Fifa-kåring.

Etter kampen var det Englands midtbanemann Steve Hodge som byttet trøye med Maradona. De siste 20 årene har drakten vært på fotballmuseum i Manchester. Nå har han besluttet at tiden er inne for å selge drakten.

Auksjonshuset Sotheby's står for salget. Huset selv anslår at trøya kan gå for omkring fire millioner pund, omkring 45 millioner kroner.

Maradona døde i november 2020, 60 år gammel.