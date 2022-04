Hovland må unngå kopi av forrige Masters-start: – Mer komfortabel enn før

I 2021 fikk nordmannen en marerittåpning med en trippelbogey (tre slag over par) allerede på første hull. Hovland hentet seg inn og klarte cuten, og til slutt endte han på delt 21.-plass i turneringen.

På tirsdagens pressekonferanse foran Masters fikk Hovland spørsmål om det er fysisk eller mental styrke som gjorde at han slo tilbake så raskt etter den vonde åpningen.

– Det er et bra spørsmål og vanskelig å svare på. Det går litt hånd i hånd. Om du spiller bra, er det lett å være mentalt sterk. Men om ferdighetene ikke er der, kan du ikke bare ønske deg å være god.

– Å starte med en trippelbogey er aldri bra, men jeg visste at jeg hadde gjort gode forberedelser. Jeg ville ikke frike ut eller gi opp, men valgte å stole på spillet mitt. Og jeg klarte å spille det inn igjen fortere enn jeg hadde trodd, sa den norske golfstjernen.

Hard bane

Han beskriver Masters-banen i Augusta som et sted som nesten er laget for at man skal føle seg ukomfortabel. 24-åringen Hovland er etter hvert blitt en rutinert spiller, og han føler seg stadig bedre forberedt på å takle nedturer.

– Jeg er blitt mer komfortabel. Dette er et sted som intet annet, med en så hard bane. Men jeg har lært meg å takle dårlige opplevelser bedre. Jeg er også blitt bedre ferdighetsmessig, sier han.

Hovland mener han har bedre kontroll på banens siste halvdel enn på de første ni hullene. Tirsdag fikk han trent på hull 1 til 5 før kraftig regnvær gjorde at treningsrunden ble avbrutt.

– «Front nine» har jeg ikke spilt like bra. 4, 5 og 6 er så vanskelige hull. Men det finnes noen ulike strategier man kan bruke, avhengig av hvor man er i forhold til hullet.

– Greenene her er såpass harde, og man må ta hensyn til det med å få spinn på ballen, slik at den stopper. Kan du kontrollere det, kan du få en del baller nær hullet, forklarte han.

Stjernetrio

Hovland starter årets turnering sent torsdag og går ut i nest siste gruppe sammen med de amerikanske stjernene Jordan Spieth og Xander Schauffele. De slår ut klokken 19.52 norsk tid. Fredag starter den samme trioen klokken 16.34.

– Jeg har spilt mye sammen med Xander, og det blir gøy å spille med ham igjen. Jordan har en imponerende statistikk her. Jeg skal fokusere på mitt eget spill, men kanskje kan jeg plukke opp et par ting fra ham.

Spieth vant Masters i 2015 og har også to 2.-plasser og to 3.-plasser fra storturneringen i Georgia.

Hovlands beste plassering i Masters tidligere er 21.-plassen fra i fjor. På major-nivå har han 12.-plasser fra US Open (2019) og British Open (2021) som beste resultater. Blant oddsselskapene er han den niende største favoritten til å vinne i år.

Årets turnering vil få massiv oppmerksomhet ettersom Tiger Woods har bestemt seg for å gjøre comeback.