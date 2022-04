Liverpool tok første stikk – på vei mot semifinale tross forsvarstabbe

Feststemte Benfica-supportere fylte tribunene på Estádio da Luz tirsdag, men det var de tilreisende fra England som fikk klart mest å juble for.

Scoringer før pause av midtstopper Ibrahima Koné og Sadio Mané ga et effektivt Liverpool-lag en drømmestart på kvartfinaledobbelen. Etter pause reduserte Benfica-yndlingen Darwin Núñez. Da skiftet kampen fullstendig karakter. Liverpool ble trykket tilbake på banen av et oppildnet hjemmelag.

I stedet for en utligning, som Benfica fort kunne fått, satte Luiz Diaz inn gjestenes tredje mål med like mange minutter igjen å spille. Venstrevingen, som også bidro med en målgivende pasning, kom til Liverpool fra Porto i januarvinduet og fikk en smak av sin tidligere tilværelse i portugisisk fotball tirsdag.

Med 3-1-seieren er mannskapet til Jürgen Klopp gedigen favoritt til å sikre semifinalebilletten hjemme på Anfield om åtte dager.

Skiftet karakter

Liverpool brukte bare et drøyt kvarter på å feste et tidlig grep på Benfica. Etter 17 spilte minutter endte ballen på hodet til Ibrahima Koné etter et presist hjørnespark fra Andy Robertson. 22-åringen Konés første mål for sesongen var av det viktige slaget.

2-0-målet kom snaut ti minutter før pause. Et tversoverpasning fra Trent Alexander-Arnold endte hos Luis Diaz, som uselvisk headet til Sadio Mané på åpent mål. Senegaleseren satte enkelt inn 2-0.

Benfica-forsvaret, med de tidligere Premier League-profilene Nicolás Otamendi og Jan Vertonghen i spissen, hadde en stri tørn før pause. I annen omgang ble det periodevis mest hektisk i motsatt ende av banen.

Reduseringen til det 22 år gamle stjerneskuddet Darwin Núñez, som kom etter at jevngamle Ibrahima Koné bommet stygt på ballen foran eget mål, ga Benfica blod på tann. Hjemmelaget presset på og tvang en resolutt Jürgen Klopp til å ta grep allerede etter en time. Liverpool-sjefen plukket både Mohamed Salah og Sadio Mané av banen for å beskytte egen ledelse. Det ga resultater i form av tiltrengt trygghet defensivt.

Salah har kun scoret ett mål på de åtte siste kampene for klubb og landslag, og han var blek også tirsdag. Egypteren kunne riktignok scoret da han kom alene med Benfica-keeper Odisseas Vlachodimos før pause, men den greske sisteskansen ryddet opp i stor stil.

Forrykende kampprogram

Avslutningen av kampen inneholdt sjanser begge veier. Scoringen kom til slutt gjestenes vei, da Diaz rundet keeper og trillet ballen inn i det åpne målet. Det sender langt på vei Liverpool til semifinale.

Liverpool-stjernene kan ikke avse tid til å hvile på laurbærene etter tirsdagens viktige borteseier. Klopps menn har et drepende program foran seg i dagene og ukene som kommer.

Allerede søndag venter Manchester City i det som blir et helt avgjørende oppgjør i kampen om Premier League-tittelen. Kun ett poeng skiller i øyeblikket lagene i Citys favør.

I neste uke går så returkampen mot Benfica, før Manchester City igjen er motstander i FA-cupens semifinale noen dager deretter. Den kampen etterfølges av seriekamper mot Manchester United og byrival Everton, før blikkes rettes mot en eventuell mesterligasemifinale.

Mesterligaen menn tirsdag, kvartfinaler 1. kamp:

Benfica – Liverpool 1-3 (0-2)

Mål: 0-1 Ibrahima Konaté (17), 0-2 Sadio Mané (34), 1-2 Darwin Núñez (49), 1-3 Luis Díaz (87).

59.657 tilskuere.

Manchester C. – Atlético Madrid 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Kevin De Bruyne (70).

Spilles onsdag: Chelsea – Real Madrid, Villarreal – Bayern München.