Woods-feberen stiger før Masters

Det er ventet at han vil bestemme seg om han deltar eller ikke tirsdag eller onsdag. Første runde spilles torsdag.

Woods pådro seg alvorlige skader i beina i en bilulykke for 14 måneder siden. Ikke mange så at han kunne gjøre et comeback på toppnivå, men Woods har fortsatt et håp.

Ifølge golfeksperter så Woods skarp ut under treningsrunden søndag. Han skal gjennom en ny mandag.

Norske Viktor Hovland er en av deltakerne i kampen om seieren og den grønne jakken som tilfaller vinneren. Det venter også vel 17 millioner kroner i tillegg til flere premier på mannen som topper etter fjerde runde søndag.

Woods har vunnet turneringen fem ganger, først i 1997 og hittil sist i 2019.

