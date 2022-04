Visdomstann kan stoppe Ruud: – Vet ikke om jeg drar

Nordmannen tapte finalen av Masters-turneringen Miami Open søndag. På pressekonferansen i etterkant snakket han om problemene.

– De siste to, tre dagene har jeg slitt med en visdomstann som har plaget meg en stund, så det er vanskelig å svelge og få i seg nok å spise, sa Ruud.

Han ville imidlertid ikke gi det skylden for at han tapte mot 18 år gamle Carlos Alcaraz. Allerede torsdag venter ATP 250-turneringen i Houston. Der håper Ruud at han kan stille.

– Jeg kommer ikke med unnskyldninger for finaletapet, men det plager meg ganske mye. Jeg trenger å få sjekket det før jeg tar en avgjørelse. Det er forhåpentlig ikke så ille, men jeg håper ikke jeg må trekke den, for jeg har hørt at det er vondt, sa nordmannen.

– Jeg vet ikke om jeg drar eller ikke.

Underveis i kampen måtte Ruud få behandling i hoften. Han avdramatiserte det hele i etterkant.

– Venstresiden av hoften plaget meg litt, men det er noe jeg har slitt med før så det var ikke så ille. Jeg ville bare få løsnet den opp litt så var alt bra igjen, sa han.